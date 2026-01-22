Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 22.01.2026
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородом
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородом
Системой ПВО сбит беспилотник над Белгородом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородом

Система ПВО сбила БПЛА над Белгородом, пострадавших нет

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Системой ПВО сбит беспилотник над Белгородом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что информации о последствиях на данный момент нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
