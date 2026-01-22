https://ria.ru/20260122/belgorod-2069627901.html
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородом
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородом
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородом
Системой ПВО сбит беспилотник над Белгородом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.01.2026
