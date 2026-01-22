https://ria.ru/20260122/belgiya-2069714499.html
Бельгия согласилась войти в Совет мира, но отказалась в последний момент
Бельгия согласилась вступить в созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира", однако позже отказалась "в последний момент", сообщил... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
бельгия
сша
дональд трамп
nbc
в мире, бельгия, сша, дональд трамп, nbc
В мире, Бельгия, США, Дональд Трамп, NBC
