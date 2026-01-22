Рейтинг@Mail.ru
23:13 22.01.2026
Бельгия согласилась войти в Совет мира, но отказалась в последний момент
Бельгия согласилась войти в Совет мира, но отказалась в последний момент
в мире
бельгия
сша
дональд трамп
nbc
бельгия
сша
в мире, бельгия, сша, дональд трамп, nbc
В мире, Бельгия, США, Дональд Трамп, NBC
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бельгия согласилась вступить в созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира", однако позже отказалась "в последний момент", сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник.
"Бельгия первоначально согласилась присоединиться к Совету, но отказалась в последний момент", - пишет телеканал.
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам ряда государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента.
Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На переговорах по Украине обсудят российские активы, заявил премьер Бельгии
