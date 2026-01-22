Рейтинг@Mail.ru
Бельгия опровергла информацию о присоединении к Совету мира - РИА Новости, 22.01.2026
23:52 22.01.2026
Бельгия опровергла информацию о присоединении к Совету мира
Бельгия опровергла информацию о присоединении к Совету мира - РИА Новости, 22.01.2026
Бельгия опровергла информацию о присоединении к Совету мира
Глава МИД Бельгии Максим Прево в четверг официально опроверг информацию о том, что королевство присоединилось к "Совету мира" по Газе президента США Дональда... РИА Новости, 22.01.2026
Бельгия опровергла информацию о присоединении к Совету мира

Глава МИД Бельгии Прево опроверг информацию о присоединении к Совету мира Трампа

БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Максим Прево в четверг официально опроверг информацию о том, что королевство присоединилось к "Совету мира" по Газе президента США Дональда Трампа.
"Бельгия не подписывала устав "Совета мира". Это утверждение неверно. Мы хотим общего и скоординированного ответа со стороны Европы. Как и у многих европейских стран, у нас есть замечания по этому предложению", - написал он в сети X.
Ранее телеканал NBC сообщил, что Бельгия согласилась вступить в созданный по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира", однако позже отказалась "в последний момент".
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам ряда государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента.
