"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал шесть баллов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Нью-Йорк Никс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке закончилась разгромной победой хозяев со счетом 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10). Самым результативным игроком встречи стал Джален Брансон из "Никс", набравший 20 очков. У "Бруклина" 12 очков в активе Майкла Портера. На счету российского защитника Егора Демина 6 очков, один подбор и три передачи за почти 21 минуту игрового времени.
22 января 2026 • начало в 03:30
Завершен
"Нью-Йорк Никс" прервал четырехматчевую серию поражений и с 26 победами в 44 матчах идет на третьем месте в таблице Восточной конференции, где потерпевший третье поражение подряд "Бруклин" (12 побед в 42 матчах) располагается на 13-й позиции.
Результаты других матчей:
"Шарлотт Хорнетс" - "Кливленд Кавальерс" - 87:94;
"Бостон Селтикс" - "Индиана Пэйсерс" - 119:104;
"Мемфис Гриззлис" - "Атланта Хокс" - 122:124;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Детройт Пистонс" - 104:112;
"Милуоки Бакс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 102:122;
"Сакраменто Кингз" - "Торонто Рэпторс" - 109:122.
