"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал шесть баллов
Баскетбол
 
08:38 22.01.2026
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал шесть баллов
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал шесть баллов - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал шесть баллов
"Бруклин Нетс" уступил "Нью-Йорк Никс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 22.01.2026
нью-йорк (город)
Новости
спорт, нью-йорк (город), майкл портер, егор демин, нью-йорк никс, бруклин нетс, шарлотт хорнетс, нба
Баскетбол, Спорт, Нью-Йорк (город), Майкл Портер, Егор Демин, Нью-Йорк Никс, Бруклин Нетс, Шарлотт Хорнетс, НБА
"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" в матче НБА, Демин набрал шесть баллов

"Бруклин" проиграл "Нью-Йорку" с разницей в 54 очка, Демин набрал 6 баллов

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил "Нью-Йорк Никс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке закончилась разгромной победой хозяев со счетом 120:66 (38:20, 22:18, 28:18, 32:10). Самым результативным игроком встречи стал Джален Брансон из "Никс", набравший 20 очков. У "Бруклина" 12 очков в активе Майкла Портера. На счету российского защитника Егора Демина 6 очков, один подбор и три передачи за почти 21 минуту игрового времени.
22 января 2026 • начало в 03:30
Нью-Йорк
120 : 66
Бруклин
"Нью-Йорк Никс" прервал четырехматчевую серию поражений и с 26 победами в 44 матчах идет на третьем месте в таблице Восточной конференции, где потерпевший третье поражение подряд "Бруклин" (12 побед в 42 матчах) располагается на 13-й позиции.
Результаты других матчей:
"Шарлотт Хорнетс" - "Кливленд Кавальерс" - 87:94;
"Бостон Селтикс" - "Индиана Пэйсерс" - 119:104;
"Мемфис Гриззлис" - "Атланта Хокс" - 122:124;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Детройт Пистонс" - 104:112;
"Милуоки Бакс" - "Оклахома-Сити Тандер" - 102:122;
"Сакраменто Кингз" - "Торонто Рэпторс" - 109:122.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трипл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Денвер" в матче НБА
21 января, 09:13
 
Баскетбол
 
Матч-центр
 
