В Госдуме ответили на вопрос о фотосъемке пленарных заседаний с балкона

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Балкон зала пленарных заседаний Государственной думы, изначально предназначенный для работы операторов федеральных телеканалов, возвращается к прежнему режиму работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госдумы.

По сообщениям СМИ, со среды в Госдуме фотографам ограничили проход на балкон зала пленарных заседаний.

"Балкон изначально предназначался для работы телеоператоров федеральных телеканалов, теперь он возвращается к этому режиму работы. Фотокорреспонденты по-прежнему могут проводить съемку в других залах Госдумы", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что ведется прямая трансляция пленарных заседаний со звуком, которая позволяет видеть все, что происходит зале, поэтому режим открытости сохраняется. Также в зале работает штатный фотограф пресс-службы ГД, все материалы публикуются на официальном сайте палаты.