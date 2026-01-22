Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ответили на вопрос о фотосъемке пленарных заседаний с балкона - РИА Новости, 22.01.2026
17:29 22.01.2026
В Госдуме ответили на вопрос о фотосъемке пленарных заседаний с балкона
В Госдуме ответили на вопрос о фотосъемке пленарных заседаний с балкона

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Балкон зала пленарных заседаний Государственной думы, изначально предназначенный для работы операторов федеральных телеканалов, возвращается к прежнему режиму работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госдумы.
По сообщениям СМИ, со среды в Госдуме фотографам ограничили проход на балкон зала пленарных заседаний.
"Балкон изначально предназначался для работы телеоператоров федеральных телеканалов, теперь он возвращается к этому режиму работы. Фотокорреспонденты по-прежнему могут проводить съемку в других залах Госдумы", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что ведется прямая трансляция пленарных заседаний со звуком, которая позволяет видеть все, что происходит зале, поэтому режим открытости сохраняется. Также в зале работает штатный фотограф пресс-службы ГД, все материалы публикуются на официальном сайте палаты.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании обращался к представителям прессы, призвав фотокорреспондентов воздержаться от высмеивания и "стеба" над депутатами. По его словам, если журналисты хотят видеть рост политической культуры в парламенте, тогда им следует пересмотреть собственное поведение, которое "застыло в 1990-х или даже 80-х годах".
Госдума сама определяет режим освещения работы депутатов, заявил Песков
21 января, 16:50
 
Вячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
 
