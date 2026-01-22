На Украине артистам балета грозит увольнение за "Лебединое озеро"

О том, что в начале 2026-го балетная труппа из Киева отправится c "Лебединым озером" в тур по Германии и Швейцарии, сообщалось еще в декабре. Как подчеркивалось в анонсе, что произведение русского композитора стало "бессмертной классикой", которая "сочетает в себе романтические элементы и элементы мирового фольклора".