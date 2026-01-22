МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Двое ключевых солистов балета Национальной оперы Украины оказались на грани увольнения из-за гастролей по странам Европы с балетом русского композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро", пишет "Страна.ua".
"Стало известно об участии ведущих солистов балета Национальной оперы Украины Натальи Мацак и Сергея Кривоконя в спектаклях "Лебединое озеро" с United European Ballet. <…> Они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины — изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов", — говорится в публикации.
О том, что в начале 2026-го балетная труппа из Киева отправится c "Лебединым озером" в тур по Германии и Швейцарии, сообщалось еще в декабре. Как подчеркивалось в анонсе, что произведение русского композитора стало "бессмертной классикой", которая "сочетает в себе романтические элементы и элементы мирового фольклора".
По информации "Страны.ua", руководство оперы и Министерство культуры готовят некие решения в рамках "трудовых отношений". При этом профайлы Мацак и Кривоконя уже исчезли с сайта театра.
Как отмечает издание, Мацак уже критиковала изъятие из репертуара произведений российских композиторов. По ее словам, если Украина "хочет общаться с миром на одном языке, то должна уважать то наследие, которое является мировым". Балерина считает, что отказ от классического репертуара принес колоссальный ущерб.
После госпереворота 2014 года киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. С 2015 года там действует так называемый закон о декоммунизации, в соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в июле 2023 года вступил в силу закон "О деколонизации топонимов", который предписывает изменить все географические названия, как-либо связанные с Россией.
Кроме того, украинский Институт национальной памяти составляет перечень российских государственных и культурных деятелей, а также исторических событий, которые признаются "символами российского империализма" и подлежат "устранению из публичного пространства". В списке фигурируют ученый Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, живописец Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов, императоры Петр І, Николай І и Николай ІІ, полководец Александр Суворов, композиторы Михаил Глинка и Модест Мусоргский.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, при этом международные организации игнорировали дискриминацию национальных меньшинств, особенно русских людей.
