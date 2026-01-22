Рейтинг@Mail.ru
Обманутая жительница Балаково перевела "Киркорову" почти 100 тысяч рублей - РИА Новости, 22.01.2026
11:18 22.01.2026
Обманутая жительница Балаково перевела "Киркорову" почти 100 тысяч рублей
Обманутая жительница Балаково перевела "Киркорову" почти 100 тысяч рублей - РИА Новости, 22.01.2026
Обманутая жительница Балаково перевела "Киркорову" почти 100 тысяч рублей
Жительница города Балаково Саратовской области стала жертвой мошенничества, хотя думала, что переписывается с популярным российским артистом, сообщили в... РИА Новости, 22.01.2026
Происшествия, Балаково, Филипп Киркоров, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Саратовская область, Россия
Обманутая жительница Балаково перевела "Киркорову" почти 100 тысяч рублей

Жительница Балаково Саратовской области перевела "Киркорову" почти 100 тыс руб

САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Жительница города Балаково Саратовской области стала жертвой мошенничества, хотя думала, что переписывается с популярным российским артистом, сообщили в региональном ГУМВД.
"Вчера в МУ МВД России "Балаковское" с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя местная жительница. Заявительница указала, что в одном из мессенджеров ей якобы написал популярный эстрадный певец. Его никнейм совпадал с именем реального исполнителя, что не вызвало у потерпевшей подозрений. Они переписывались с ноября 2025 года по 2 января 2026 года", - рассказали в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мошенники маскируют программы для взлома банковских приложений под игры
Вчера, 04:23
По данным полицейских, "певец" восхищался девушкой и предложил ей организовать с ним встречу, если она оплатит расходы на приезд в Балаково. Мошенник также пообещал ей персональный ужин в ресторане, но после перечисления 98,5 тысяч рублей перестал выходить на связь. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статье 159 УК РФ), добавили в ведомстве.
РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что аферист при общении с жительницей Балаково убедил её, что он – Филипп Киркоров.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Пензенец перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку
23 декабря 2025, 20:12
 
ПроисшествияБалаковоФилипп КиркоровМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Саратовская областьРоссия
 
 
