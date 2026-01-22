Обманутая жительница Балаково перевела "Киркорову" почти 100 тысяч рублей

САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Жительница города Балаково Саратовской области стала жертвой мошенничества, хотя думала, что переписывается с популярным российским артистом, сообщили в региональном ГУМВД.
"Вчера в МУ МВД России "Балаковское" с заявлением о мошенничестве обратилась 30-летняя местная жительница. Заявительница указала, что в одном из мессенджеров ей якобы написал популярный эстрадный певец. Его никнейм совпадал с именем реального исполнителя, что не вызвало у потерпевшей подозрений. Они переписывались с ноября 2025 года по 2 января 2026 года", - рассказали в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.
По данным полицейских, "певец" восхищался девушкой и предложил ей организовать с ним встречу, если она оплатит расходы на приезд в Балаково. Мошенник также пообещал ей персональный ужин в ресторане, но после перечисления 98,5 тысяч рублей перестал выходить на связь. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 2 статье 159 УК РФ), добавили в ведомстве.
РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что аферист при общении с жительницей Балаково убедил её, что он – Филипп Киркоров.
Пензенец перевел мошенникам 820 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку
23 декабря 2025, 20:12