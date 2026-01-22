После ДТП с автобусом в Приморье, где погибли три человека, возбудили дело

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. После ДТП с туравтобусом в Приморье, в результате которого погибли три человека, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее Минздрав Приморья сообщил, что на трассе в районе Барабаша Хасанского района произошло масштабное ДТП с участием автобуса и большегруза, в автобусе погибли водитель и женщина-пассажир. По предварительной информации, автобус с туристами следовал из КНР. Прокуратура сообщила, что всего в автобусе находились 14 человек, из них двое погибли, а пятеро пострадали, автобус еще обследуют. Позже прокуратура сообщила, что число погибших выросло до трех человек.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Хасанском районе возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении ведомства.