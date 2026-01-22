Рейтинг@Mail.ru
После ДТП с автобусом в Приморье, где погибли три человека, возбудили дело
14:12 22.01.2026 (обновлено: 14:24 22.01.2026)
После ДТП с автобусом в Приморье, где погибли три человека, возбудили дело
После ДТП с автобусом в Приморье, где погибли три человека, возбудили дело - РИА Новости, 22.01.2026
После ДТП с автобусом в Приморье, где погибли три человека, возбудили дело
После ДТП с туравтобусом в Приморье, в результате которого погибли три человека, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:12:00+03:00
2026-01-22T14:24:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
хасанский район
китай
россия
После ДТП с автобусом в Приморье, где погибли три человека, возбудили дело

Дело об оказании небезопасных услуг завели после смертельного ДТП в Приморье

© СоцсетиДТП при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье
ДТП при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Соцсети
ДТП при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. После ДТП с туравтобусом в Приморье, в результате которого погибли три человека, возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее Минздрав Приморья сообщил, что на трассе в районе Барабаша Хасанского района произошло масштабное ДТП с участием автобуса и большегруза, в автобусе погибли водитель и женщина-пассажир. По предварительной информации, автобус с туристами следовал из КНР. Прокуратура сообщила, что всего в автобусе находились 14 человек, из них двое погибли, а пятеро пострадали, автобус еще обследуют. Позже прокуратура сообщила, что число погибших выросло до трех человек.
«
"Следственными органами СКР по Приморскому краю по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Хасанском районе возбуждено уголовное дело (статья 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении ведомства.
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Приморский крайХасанский районКитайРоссия
 
 
