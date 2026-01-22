https://ria.ru/20260122/avtobus-2069566960.html
Число погибших в ДТП с автобусом в Приморье выросло до трех
Число погибших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье выросло до трех, автобус еще обследуют, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 22.01.2026
