Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье
Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье
Два человека погибли в автобусе с туристами, столкнувшемся с грузовиком в Приморье, это водитель и женщина-пассажир, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
хасанский район
китай
происшествия, хасанский район, китай
РИА Новости: водитель и пассажир погибли при ДТП с автобусом в Приморье