Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 22.01.2026 (обновлено: 13:45 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/avtobus-2069554332.html
Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье
Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье - РИА Новости, 22.01.2026
Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье
Два человека погибли в автобусе с туристами, столкнувшемся с грузовиком в Приморье, это водитель и женщина-пассажир, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:09:00+03:00
2026-01-22T13:45:00+03:00
происшествия
хасанский район
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069566363_0:355:1523:1212_1920x0_80_0_0_3d1d40bbe2421e76b9a0ce1181ae3a3d.jpg
https://ria.ru/20260120/perm-2069049720.html
хасанский район
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069566363_0:151:1523:1293_1920x0_80_0_0_87bccfaa2639ff775dc9fb8c16639332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хасанский район, китай
Происшествия, Хасанский район, Китай
Два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье

РИА Новости: водитель и пассажир погибли при ДТП с автобусом в Приморье

© СоцсетиДТП при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье
ДТП при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Соцсети
ДТП при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Два человека погибли в автобусе с туристами, столкнувшемся с грузовиком в Приморье, это водитель и женщина-пассажир, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Ранее минздрав сообщил, что на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием автобуса и большегруза. По предварительной информации, автобус следовал из КНР с туристами. Число пострадавших уточняется.
"По уточненной информации, в автобусе погибло два человека: водитель автобуса и женщина пассажир", - сказал собеседник агентства.
Контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус в Перми - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Перми контейнер, выпавший из грузовика, влетел в автобус
20 января, 14:53
 
ПроисшествияХасанский районКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала