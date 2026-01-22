Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг уточнил список авто, доступных для льготного кредитования
18:17 22.01.2026
Минпромторг уточнил список авто, доступных для льготного кредитования
Минпромторг уточнил список авто, доступных для льготного кредитования - РИА Новости, 22.01.2026
Минпромторг уточнил список авто, доступных для льготного кредитования
Автомобили "Москвич 3" и Tenet T4 не попали в программу льготного автокредитования Минпромторга России на 2026 год; в нем оказались только модели Lada, УАЗ, ГАЗ РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:17:00+03:00
2026-01-22T18:17:00+03:00
Минпромторг уточнил список авто, доступных для льготного кредитования

Минпромторг уточнил список авто, доступных по программе льготного кредитования

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Автомобили "Москвич 3" и Tenet T4 не попали в программу льготного автокредитования Минпромторга России на 2026 год; в нем оказались только модели Lada, УАЗ, ГАЗ и их модификации, следует из сообщения министерства.
"В этом году под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2500 баллов локализации в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719. На сегодняшний день это все модели Lada, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 тонн), в том числе их донастроенные модификации", - говорится в сообщении.
Модель "Москвич 3" была включена в этот список в начале 2025 года, когда для включения в программу требовалось набрать 2000 баллов локализации. Кроссовер Tenet T4, в свою очередь, был включен в список в октябре прошлого года.
Среди электромобилей в программу были включены модели брендов Evolute (I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky, I-Space) и Voyah (Dream, Free, Passion), а также "Москвич 3е", "Амберавто" А5 и модели бренда Eonyx.
В Минпромторге напомнили, что федеральный бюджет на 2026 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме порядка 20 миллиардов рублей, а льготного лизинга – в объеме 30 миллиардов рублей.
"Программа льготного лизинга распространяется на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 2500 баллов за локализацию, электромобили и последовательные гибриды отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства, пассажирский транспорт (в том числе туристические автобусы, скидка на которые достигает 2 миллионов рублей)", - уточнили в министерстве.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%.
Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми - для них предусмотрена скидка 10%. На автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, действует скидка 40%.
