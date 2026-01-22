Экс-сотрудника спецслужбы Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отт предстал перед Земельным судом Вены, по утверждению прокуратуры, он причастен к разведывательной деятельности в интересах России, злоупотреблению служебным положением и получению взяток, пишет портал австрийского телеканала Бывший сотрудник Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отт предстал перед Земельным судом Вены, по утверждению прокуратуры, он причастен к разведывательной деятельности в интересах России, злоупотреблению служебным положением и получению взяток, пишет портал австрийского телеканала ORF

Сам Отт называет все обвинения сфабрикованными и политически мотивированными и заявляет, что стал жертвой внутренних разборок в австрийских силовых структурах. Ранее он заявлял, что намерен дать показания и раскрыть злоупотребления в системе.

"Бывший сотрудник ныне расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Эгисто Отт предстал перед Земельным судом Вены . Ему вменяется тайная разведывательная деятельность в пользу России и злоупотребление служебным положением. Отт решительно отрицает многочисленные обвинения, действует презумпция невиновности", - сообщает ORF.

Согласно обвинительному заключению, Отт, занимая должность сотрудника BVT, а затем находясь в статусе отстраненного полицейского чиновника, собирал конфиденциальные данные о частных лицах и якобы передавал их структурам, связанным с российскими спецслужбами. При этом никаких доказательств этому не приводится.

Судебный процесс с участием присяжных рассчитан на несколько недель. По данным телеканала, в четверг и пятницу после оглашения обвинения и позиции защиты запланированы допросы Отта и второго обвиняемого. С 11 февраля начнется допрос ряда свидетелей. Судебное разбирательство предварительно запланировано до начала марта. В случае обвинительного приговора экс-сотруднику спецслужбы грозит от шести месяцев до пяти лет лишения свободы.