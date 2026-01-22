Пилот истребителя СУ-27 во время летно-тактических учений смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО в Краснодарском крае. Архивное фото

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. 22 января в России 22 января в России отмечается День войск авиации противовоздушной обороны (ПВО).

История праздника

В этот день в 1942 году приказом Народного Комитета обороны СССР корпуса, дивизии, полки истребительной авиации, выделенные для противовоздушной обороны территории страны, а также 56 батальонов аэродромного обслуживания были переданы в полное подчинение командующему войсками ПВО. Произошло образование авиации ПВО как рода войск противовоздушной обороны. Приказом главнокомандующего войсками ПВО от 25 октября 1996 года 22 января было объявлено Днем авиации ПВО.

Авиация ПВО в Первую мировую войну

Возникновение и развитие авиации ПВО связано с общим развитием авиации и форм ее боевого применения. В годы Первой мировой войны (1914-1918) значительная часть истребительной авиации привлекалась для прикрытия крупных промышленных и административно-политических центров. Выполнение истребительной авиацией этих специфических задач и предопределило зарождение авиации ПВО. В 1916 году в русской армии был сформирован отдельный авиационный дивизион в составе трех истребительных авиационных отрядов (по шесть самолетов) для обороны Петрограда (ныне Санкт-Петербург).

Гражданская война

В годы Гражданской войны (1917-1922) были сформированы истребительные авиационные отряды для обороны Москвы, Кронштадта и Тулы, но их участие было ограничено вследствие незначительного количества боевых самолетов и подготовленных экипажей.

В послевоенный период началось быстрое развитие военной авиации, в том числе истребительной. Совершенствовались организационная структура авиации ПВО, способы боевого применения и взаимодействия с другими средствами противовоздушной обороны. Тыловые объекты предусматривалось оборонять специально выделенными частями истребительной авиации противовоздушной обороны во взаимодействии с зенитной артиллерией, зенитными прожекторами и с использованием аэростатов заграждения.

Великая Отечественная война

До Великой Отечественной войны (1941-1945) и в начале войны все соединения и части истребительной авиации входили в состав военно-воздушных сил (ВВС), при этом некоторые из них выделялись для выполнения задач противовоздушной обороны объектов страны.

В январе 1942 года истребительную авиацию , выделенную для обороны объектов, подчинили командованию ПВО страны. В состав авиации ПВО из ВВС передали 40 истребительных авиационных полков. В мае 1943 года для обороны Москвы и ряда важных объектов Подмосковья была сформирована 1-я воздушная истребительная армия ПВО. В дальнейшем дополнительно формировались полки, дивизии, корпуса истребительной авиации ПВО. К концу Великой Отечественной войны истребительная авиация ПВО включала одну армию, четыре корпуса, 24 дивизии (всего около 3200 самолетов-истребителей).

За годы войны она стала одним из основных родов войск ПВО и основным средством борьбы с самолетами противника на дальних подступах к объектам прикрытия. Соединения и части авиации ПВО не только выполняли задачи по прикрытию крупных промышленных и политических центров и других районов, но и принимали активное участие в прикрытии войск, объектов фронтового тыла и коммуникаций. С переходом советских войск к широким наступательным действиям они участвовали в обеспечении наступательных операций фронтов, блокировании окруженных группировок в районах Сталинграда (ныне Волгоград), Корсунь-Шевченковского, Будапешта (Венгрия), Познани (Польша), немецкой крепости Бреслау (ныне Вроцлав, Польша), в прикрытии перегруппировок стратегических резервов и переправ через Керченский пролив, Днепр, Вислу, Одер, Дунай и другие. Истребительная авиация Мурманского и Архангельского районов ПВО участвовала в операциях Северного флота по обеспечению проводки конвоев.

Летчиками авиации противовоздушной обороны в период Великой Отечественной войны было совершено около 270 тысяч самолетовылетов, проведено 6787 воздушных боев, уничтожено в воздушных боях и на аэродромах 4170 вражеских самолетов.

За боевые заслуги в годы войны 92 летчикам ПВО было присвоено звание Героя Советского Союза, а Александр Карпов удостоен этого звания дважды.

Послевоенное развитие авиации ПВО

Для послевоенного развития авиации ПВО характерно оснащение ее реактивными самолетами, дальнейшее совершенствование системы управления, а также развитие специальной и транспортной авиации.

В конце 1991 года на вооружении войск ПВО находилось около 2220 истребителей-перехватчиков. В результате раздела вооруженных сил СССР, произошедшего после распада Советского Союза, на территории России осталось около 65% сил и средств, которыми располагали войска ПВО Советского Союза. Указом президента РФ от 1993 года на территории России для прикрытия от возможных угроз с воздушного (а в перспективе – космического) пространства было определено 1,5 тысячи важнейших объектов. Из них около 30% должны были прикрываться в общей системе ПВО силами истребительной авиации.

На протяжении своей истории авиация ПВО несколько раз передавалась из состава Войск ПВО страны в Военно-воздушные силы и обратно. В 1998 году, после объединения ВВС и Войск ПВО в единый вид Вооруженных Сил, авиация ПВО как самостоятельный род авиации перестала существовать. В 2015 году ВВС вошли в состав Воздушно-космических сил страны.

Что стояло на вооружении авиации ПВО в разные годы

В разные годы на вооружении авиационных частей ПВО стояли такие легендарные самолеты, как МиГ-1, МиГ-3, Як-1, Як-7, Як-9, ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7 и многие другие. С приходом эры реактивной авиации в авиапарк ПВО поступали, сменяя друг друга Су-9, Су-15, Як-28П и другие. На вооружении современных пилотов сейчас состоят истребители МиГ-31, Су-27, Су-30, Су-34 различных модификаций, идет разработка самолета следующего поколения – дальнего перехватчика МиГ-41.

Авиация ПВО сегодня

Сегодня функции авиации войск противовоздушной обороны выполняют экипажи истребительной авиации. Истребительные авиагруппы под единым командованием в Воздушно-космических силах продолжают эффективно решать задачи по обороне воздушного пространства России. Защита воздушного пространства авиацией совместно с наземными средствами противовоздушной обороны является основой безопасности воздушных границ Российской Федерации.

Находящиеся на вооружении истребительной авиации самолеты-перехватчики несут круглосуточное боевое дежурство и способны в считанные минуты уничтожить любой объект-нарушитель воздушного пространства страны или принудить его к посадке. Они регулярно поднимаются в небо при поступлении сигнала о возможных нарушениях воздушной границы, в том числе, при обнаружении метеозондов в стратосфере планеты.

Помимо боевого дежурства, экипажи истребителей проводят регулярные тренировки по отработке навыков пилотирования при выполнении боевых задач: сопровождение воздушных целей, принуждение объектов к посадке, ведение воздушного боя и уничтожение нарушителей.

условиях нарастающей глобальной военно-политической напряженности, рисков конфликта с "коллективным Западом" и продолжающейся специальной военной операции на Украине роль авиации войск противовоздушной обороны остается очень высокой и актуальной.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)