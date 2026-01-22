Авиакомпания получила 1,3 миллиарда рублей за посадку самолета в поле

ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии", самолет которой совершил незапланированную посадку в поле в Новосибирской области, после инцидента получила 1,3 миллиарда рублей страховых выплат против ущерба в 119 миллионов, сообщил РИА Новости адвокат пилота Сергея Белова Сергей Степаньянц.

"По логике следствия, ущерб самолету составил 119 миллионов рублей. Страховая выплата за самолет составила 1,3 миллиарда рублей. Самолет остался у компании. Сейчас у всех авиакомпаний перебои с запчастями. Таким образом, что мы имеем? Компания получила 1,3 миллиарда рублей и самолет, который можно использовать как донор. То есть они остались только в плюсе", - рассказал адвокат.