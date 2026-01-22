https://ria.ru/20260122/avialinii-2069639491.html
Авиакомпания получила 1,3 миллиарда рублей за посадку самолета в поле
Авиакомпания получила 1,3 миллиарда рублей за посадку самолета в поле
ОМСК, 22 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии", самолет которой совершил незапланированную посадку в поле в Новосибирской области, после инцидента получила 1,3 миллиарда рублей страховых выплат против ущерба в 119 миллионов, сообщил РИА Новости адвокат пилота Сергея Белова Сергей Степаньянц.
"По логике следствия, ущерб самолету составил 119 миллионов рублей. Страховая выплата за самолет составила 1,3 миллиарда рублей. Самолет остался у компании. Сейчас у всех авиакомпаний перебои с запчастями. Таким образом, что мы имеем? Компания получила 1,3 миллиарда рублей и самолет, который можно использовать как донор. То есть они остались только в плюсе", - рассказал адвокат.
По словам защитника пилота, авиакомпания долго не предоставляла справку о размере ущерба.
Сергей Белов
, который в сентябре 2023 года без жертв посадил пассажирский самолет рейсом Сочи-Омск авиакомпании "Уральские авиалинии
" на пшеничное поле под Новосибирском, обвиняется по части 1 статьи 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей.
В ноябре 2025 года Центральный райсуд Омска
вернул дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Омский областной суд 20 января утвердил это решение, отклонив апелляционные жалобы.
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи
в Омск, 12 сентября 2023 года совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе
в 180 километрах от Новосибирска
. Серьезных травм никто не получил, пятеро из 161 пассажира обратились за медпомощью из-за ушибов и повышения артериального давления.