Движение по одному пути открыли на перегоне под Тулой, где сошли вагоны - РИА Новости, 22.01.2026
06:28 22.01.2026
Движение по одному пути открыли на перегоне под Тулой, где сошли вагоны
происшествия, тульская область, тула
Происшествия, Тульская область, Тула
© РИА Новости
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости
Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Движение открыто по одному пути в реверсивном направлении на перегоне "Жданка-Товарково", где сошли вагоны грузового поезда, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Ранее в МЖД сообщили, что семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне "Жданка-Товарково" Тульской области. Пострадавших нет.
Грузовой состав на железной дороге - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Амурской области задержались девять поездов после схода грузовых вагонов
6 января, 10:36
"В 05.20 мск железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне "Жданка-Товарково" Тульской области. В настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МЖД.
В пресс-службе добавили, что в связи с происшествием с отклонением от графика следуют семь поездов дальнего следования. Отклонение от графика составляет от 2 часов 30 минут до 4 часов.
"Железнодорожники примут все необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных в пути поездов. Восстановительные работы на месте продолжаются", - отметили в МЖД.
Последствия столкновения локомотива с грузовым поездом в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Поезд из Самары в Петербург задержали из-за схода грузовых вагонов
13 декабря 2025, 15:29
 
