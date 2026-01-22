https://ria.ru/20260122/avariya-2069474171.html
Движение по одному пути открыли на перегоне под Тулой, где сошли вагоны
Движение по одному пути открыли на перегоне под Тулой, где сошли вагоны - РИА Новости, 22.01.2026
Движение по одному пути открыли на перегоне под Тулой, где сошли вагоны
Движение открыто по одному пути в реверсивном направлении на перегоне "Жданка-Товарково", где сошли вагоны грузового поезда, сообщили в пресс-службе Московской... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T06:28:00+03:00
2026-01-22T06:28:00+03:00
2026-01-22T06:28:00+03:00
происшествия
тульская область
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20843/17/208431782_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_bcc8ec2f4bd6dbd613ac914dcfd5cd19.jpg
https://ria.ru/20260106/poezda-2066582620.html
https://ria.ru/20251213/poezd-2061851281.html
тульская область
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20843/17/208431782_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_7fb65ef945859a4c2b300ef34827e743.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область, тула
Происшествия, Тульская область, Тула
Движение по одному пути открыли на перегоне под Тулой, где сошли вагоны
Движение по одному пути возобновили после схода вагонов в Тульской области
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Движение открыто по одному пути в реверсивном направлении на перегоне "Жданка-Товарково", где сошли вагоны грузового поезда, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Ранее в МЖД сообщили, что семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне "Жданка-Товарково" Тульской области
. Пострадавших нет.
"В 05.20 мск железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне "Жданка-Товарково" Тульской области. В настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МЖД.
В пресс-службе добавили, что в связи с происшествием с отклонением от графика следуют семь поездов дальнего следования. Отклонение от графика составляет от 2 часов 30 минут до 4 часов.
"Железнодорожники примут все необходимые меры для сокращения времени опоздания задержанных в пути поездов. Восстановительные работы на месте продолжаются", - отметили в МЖД.