Движение по одному пути открыли на перегоне под Тулой, где сошли вагоны

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Движение открыто по одному пути в реверсивном направлении на перегоне "Жданка-Товарково", где сошли вагоны грузового поезда, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее в МЖД сообщили, что семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне "Жданка-Товарково" Тульской области . Пострадавших нет.

"В 05.20 мск железнодорожники открыли движение по одному пути на перегоне "Жданка-Товарково" Тульской области. В настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МЖД.

В пресс-службе добавили, что в связи с происшествием с отклонением от графика следуют семь поездов дальнего следования. Отклонение от графика составляет от 2 часов 30 минут до 4 часов.