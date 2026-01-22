https://ria.ru/20260122/avariya-2069449055.html
В Тульской области сошли с рельсов четыре цистерны
В Тульской области сошли с рельсов четыре цистерны - РИА Новости, 22.01.2026
В Тульской области сошли с рельсов четыре цистерны
Четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
тульская область
елец
дмитрий миляев
тульская область
елец
В Тульской области сошли с рельсов четыре цистерны
В Тульской области сошли с рельсов четыре пустые грузовые цистерны