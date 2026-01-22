Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области сошли с рельсов четыре цистерны - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/avariya-2069449055.html
В Тульской области сошли с рельсов четыре цистерны
В Тульской области сошли с рельсов четыре цистерны - РИА Новости, 22.01.2026
В Тульской области сошли с рельсов четыре цистерны
Четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T00:01:00+03:00
2026-01-22T00:01:00+03:00
происшествия
тульская область
елец
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091697_0:405:2731:1941_1920x0_80_0_0_ba22b89df6af105ae3ae2f388dec6777.jpg
https://ria.ru/20251227/zabajkale-2065034565.html
https://ria.ru/20260118/vagon-2068578801.html
тульская область
елец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091697_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c1836c3667ce049d102693b284b5b3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тульская область, елец, дмитрий миляев
Происшествия, Тульская область, Елец, Дмитрий Миляев
В Тульской области сошли с рельсов четыре цистерны

В Тульской области сошли с рельсов четыре пустые грузовые цистерны

© Pixabay / Нина БалабонГрузовой состав
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Pixabay / Нина Балабон
Грузовой состав. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Четыре грузовые цистерны в составе грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"На перегоне Жданка-Товарково произошёл сход четырёх порожних грузовых цистерн в составе грузового поезда, следовавшего в направлении Ельца. Пострадавших нет", - написал Миляев в Telegram-канале.
На месте схода трех вагонов на станции Забайкальск - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Забайкалье три вагона сошли с рельсов
27 декабря 2025, 11:05
Губернатор добавил, что всего в составе поезда 71 вагон. Восстановительный поезд направлен, работы начаты. Причины и обстоятельства уточняются.
Возможны задержки в движении поездов, отметил Миляев.
Последствия схода с рельсов вагона пригородного поезда на станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской железной дороги. 18 января 2026 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Новосибирске вагон поезда сошел с рельсов
18 января, 08:38
 
ПроисшествияТульская областьЕлецДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала