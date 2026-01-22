Рейтинг@Mail.ru
АТОР рассказала о риске блокировки средств при оплате туров через СБП
Туризм
Туризм
 
16:44 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ator-2069635536.html
АТОР рассказала о риске блокировки средств при оплате туров через СБП
Ассоциация туроператоров России (АТОР), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
АТОР рассказала о риске блокировки средств при оплате туров через СБП

АТОР: новые правила ЦБ могут привести к блокировке оплаты туров через СБП

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета, рискуют столкнуться с блокировкой средств из-за ужесточения правил Банка России при оплате туров через СБП, сообщила в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"В зоне риска находятся турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета. Также под подозрение могут попасть туристы, переводящие относительно крупные суммы на карту частного агента или даже перебрасывающие деньги между своими счетами перед оплатой путевки", - говорится в сообщении ассоциации.
Россиянам рассказали, сколько стоит отдых на Мальдивах
Вчера, 13:19
Россиянам рассказали, сколько стоит отдых на Мальдивах
Вчера, 13:19
АТОР указывает, что турагенты начали замечать нарастание проблемы уже в 2025 году.
Ассоциация также провела опрос в своем Telegram-канале, попросив турагентов и туристов поделиться опытом при оплате через СБП по QR-коду или номеру телефона.
"Анализ ответов показывает, что инициаторами блокировок сейчас выступают практически все крупнейшие банки. Суммы блокируемых переводов самые разные – они варьируются от 20-50 тысяч до 300 и более тысяч рублей. Типичные сценарии включают оплату тура агенту, особенно если плательщиком выступает пожилой клиент", - пишут они.
"При этом новые правила напрямую не затрагивают туроператоров и онлайн-агрегаторов, принимающих оплату на расчетные счета юридических лиц", - подчеркнули в АТОР.
Банк России ранее в январе опровергал информацию о массовых блокировках карт: с 1 января по 19 января обращений граждан в этой связи было вдвое меньше обычного. Наоборот, по данным ЦБ, количество обращений граждан в связи с блокировкой карт было вдвое меньше обычного.
В АТОР рассказали, за чем едут в Россию иностранные туристы
Вчера, 08:35
В АТОР рассказали, за чем едут в Россию иностранные туристы
Вчера, 08:35
 
ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
