Рейтинг@Mail.ru
В Армении объявившего голодовку оппозиционера вернули в тюрьму из больницы - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/armeniya-2069658349.html
В Армении объявившего голодовку оппозиционера вернули в тюрьму из больницы
В Армении объявившего голодовку оппозиционера вернули в тюрьму из больницы - РИА Новости, 22.01.2026
В Армении объявившего голодовку оппозиционера вернули в тюрьму из больницы
Объявившего с 9 января голодовку армянского оппозиционера Нарека Самсоняна, которого в четверг доставили в больницу, в тот же день вернули в тюрьму, сообщил его РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:49:00+03:00
2026-01-22T17:49:00+03:00
в мире
ереван
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067021175_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_1a2c8fe3bc4933eab1cefc324eb41ef8.jpg
https://ria.ru/20260121/karapetjan-2069428809.html
https://ria.ru/20260112/armenija-2067387401.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2067021175_44:0:1244:900_1920x0_80_0_0_766a6607b8db2731b122134360efe66a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
В Армении объявившего голодовку оппозиционера вернули в тюрьму из больницы

Меликян: в Армении объявившего голодовку Самсоняна вернули в тюрьму из больницы

© Sputnik / Andranik GhazaryanОппозиционный блогер Нарек Самсонян
Оппозиционный блогер Нарек Самсонян - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Оппозиционный блогер Нарек Самсонян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 22 янв - РИА Новости. Объявившего с 9 января голодовку армянского оппозиционера Нарека Самсоняна, которого в четверг доставили в больницу, в тот же день вернули в тюрьму, сообщил его адвокат Рубен Меликян.
"Только что Нарек позвонил из тюрьмы "Армавир". Его вернули в карцер № 6, где он находился с 10 января. Голодовка продолжается – до решения вопроса о проведении предоперационной восстановительной терапии", - написал Меликян в соцсети Facebook*.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Предприниматель Карапетян выиграл суд против политика, сообщил адвокат
21 января, 21:41
Он выразил надежду, что вопрос повторной госпитализации Самсоняна решится в пятницу. Адвокат заявил, что Самсонян требует своего перевода в ереванский медцентр "Измирлян", где он проходил обследование для запланированной на декабрь 2025 года операции.
Два армянских оппозиционера Самсонян и Вазген Сагателян, соведущие популярного YouTube-канала, были арестованы в середине ноября 2025 года по обвинению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна. В начале января суд в Ереване продлил арест оппозиционеров на три месяца.
Ранее Меликян сообщил, что оппозиционеры подверглись преследованию после интервью бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на принадлежащем им канале, отреагировав на которое спикер парламента оскорбил ведущих, а они ответили ему в резкой форме, не использовав при этом нецензурных выражений. Меликян заявил, что в действиях оппозиционеров нет состава преступления.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Аршак Хачатрян - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Армении суд оставил под арестом архиепископа Аршака Хачатряна
12 января, 15:00
 
В миреЕреванАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала