В Армении объявившего голодовку оппозиционера вернули в тюрьму из больницы

ЕРЕВАН, 22 янв - РИА Новости. Объявившего с 9 января голодовку армянского оппозиционера Нарека Самсоняна, которого в четверг доставили в больницу, в тот же день вернули в тюрьму, сообщил его адвокат Рубен Меликян.

"Только что Нарек позвонил из тюрьмы "Армавир". Его вернули в карцер № 6, где он находился с 10 января. Голодовка продолжается – до решения вопроса о проведении предоперационной восстановительной терапии", - написал Меликян в соцсети Facebook*.

Он выразил надежду, что вопрос повторной госпитализации Самсоняна решится в пятницу. Адвокат заявил, что Самсонян требует своего перевода в ереванский медцентр "Измирлян", где он проходил обследование для запланированной на декабрь 2025 года операции.

Два армянских оппозиционера Самсонян и Вазген Сагателян, соведущие популярного YouTube-канала, были арестованы в середине ноября 2025 года по обвинению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна. В начале января суд в Ереване продлил арест оппозиционеров на три месяца.

Ранее Меликян сообщил, что оппозиционеры подверглись преследованию после интервью бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на принадлежащем им канале, отреагировав на которое спикер парламента оскорбил ведущих, а они ответили ему в резкой форме, не использовав при этом нецензурных выражений. Меликян заявил, что в действиях оппозиционеров нет состава преступления.