В Армении госпитализировали оппозиционера, объявившего голодовку
14:18 22.01.2026
В Армении госпитализировали оппозиционера, объявившего голодовку
Объявившего в Армении 9 ноября голодовку оппозиционера Нарека Самсоняна доставили из тюрьмы в больницу, сообщил его адвокат Рубен Меликян. РИА Новости, 22.01.2026
В Армении госпитализировали оппозиционера, объявившего голодовку

ЕРЕВАН, 22 янв - РИА Новости. Объявившего в Армении 9 ноября голодовку оппозиционера Нарека Самсоняна доставили из тюрьмы в больницу, сообщил его адвокат Рубен Меликян.
"Самсоняна только что наконец перевезли в больницу", - написал Меликян в соцсети Facebook*.
По его словам, по совету врачей оппозиционер решил прекратить голодовку.
Восемнадцатого января адвокат сообщил, что к его подзащитному была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила его на короткое время в медцентр города Эчмиадзина.
Два армянских оппозиционера, Самсонян и Вазген Сагателян, соведущие популярного YouTube-канала, были арестованы в середине ноября 2025 года по обвинению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна. В начале января суд в Ереване продлил арест оппозиционеров на три месяца.
Ранее Меликян сообщил, что оппозиционеры подверглись преследованию после интервью бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на принадлежащем им канал, отреагировав на которое спикер парламента оскорбил ведущих, а они ответили ему в резкой форме, не использовав при этом нецензурных выражений. Меликян заявил, что в действиях оппозиционеров нет состава преступления.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
