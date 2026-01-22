Рейтинг@Mail.ru
МИД Армении рассказал, на каких условиях страна подписала устав Совета мира
16:43 22.01.2026
МИД Армении рассказал, на каких условиях страна подписала устав Совета мира
МИД Армении рассказал, на каких условиях страна подписала устав Совета мира - РИА Новости, 22.01.2026
МИД Армении рассказал, на каких условиях страна подписала устав Совета мира
Армения подписала устав "Совета мира" на условиях участия без членских взносов, сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
сша
армения
дональд трамп
стив уиткофф
сша
армения
Новости
в мире, сша, армения, дональд трамп, стив уиткофф
В мире, США, Армения, Дональд Трамп, Стив Уиткофф
МИД Армении рассказал, на каких условиях страна подписала устав Совета мира

Бадалян: Армения подписала устав Совета мира на условиях участия без взносов

Подписание устава "Совета мира" в Давосе
Подписание устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Подписание устава "Совета мира" в Давосе
ЕРЕВАН, 22 янв - РИА Новости. Армения подписала устав "Совета мира" на условиях участия без членских взносов, сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
По словам Бадалян, устав организации предусматривает членство в совете на основе добровольного принципа финансовых отчислений - страна, приглашенная президентом США Дональдом Трампом, может вступить в совет без четко установленного членского взноса на срок до трех лет, что подлежит пересмотру в установленном порядке по истечении этого срока.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Орбан назвал Совет мира движением вперед
Вчера, 16:26
"Правительство Республики Армения дало согласие на вступление в "Совет мира" на этих условиях… Членский взнос является добровольным и применим в случае, если какая-либо страна в течение одного года после вступления в силу устава изъявит желание о постоянном членстве в организации", - заявила Бадалян госагентству "Арменпресс".
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.
Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Трамп оценил перспективы Совета мира
Вчера, 14:45
 
В миреСШААрменияДональд ТрампСтив Уиткофф
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
