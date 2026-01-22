МИД Армении рассказал, на каких условиях страна подписала устав Совета мира

"Правительство Республики Армения дало согласие на вступление в "Совет мира" на этих условиях… Членский взнос является добровольным и применим в случае, если какая-либо страна в течение одного года после вступления в силу устава изъявит желание о постоянном членстве в организации", - заявила Бадалян госагентству "Арменпресс".