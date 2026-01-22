МИД Армении рассказал, на каких условиях страна подписала устав Совета мира

ЕРЕВАН, 22 янв - РИА Новости. Армения подписала устав "Совета мира" на условиях участия без членских взносов, сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
По словам Бадалян, устав организации предусматривает членство в совете на основе добровольного принципа финансовых отчислений - страна, приглашенная президентом США Дональдом Трампом, может вступить в совет без четко установленного членского взноса на срок до трех лет, что подлежит пересмотру в установленном порядке по истечении этого срока.
"Правительство Республики Армения дало согласие на вступление в "Совет мира" на этих условиях… Членский взнос является добровольным и применим в случае, если какая-либо страна в течение одного года после вступления в силу устава изъявит желание о постоянном членстве в организации", - заявила Бадалян госагентству "Арменпресс".
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.
