Премьеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике делом всей НАТО

ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министры Великобритании и Дании Кир Стармер и Метте Фредериксен в ходе переговоров в четверг подчеркнули, что безопасность Арктики является делом всей НАТО, сообщили в канцелярии премьера.

Как сообщается, лидеры также обсудили углубление сотрудничества двух стран в сфере безопасности, как на двусторонней основе, так в Европе в целом, в том числе путем повышения оперативной совместимости между вооруженными силами.