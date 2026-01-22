Рейтинг@Mail.ru
Премьеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике делом всей НАТО
23:44 22.01.2026
Премьеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике делом всей НАТО
Премьер-министры Великобритании и Дании Кир Стармер и Метте Фредериксен в ходе переговоров в четверг подчеркнули, что безопасность Арктики является делом всей... РИА Новости, 22.01.2026
Премьеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике делом всей НАТО

ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министры Великобритании и Дании Кир Стармер и Метте Фредериксен в ходе переговоров в четверг подчеркнули, что безопасность Арктики является делом всей НАТО, сообщили в канцелярии премьера.
Стармер и Фредериксен провели встречу в четверг в Лондоне.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Лидеры начали с обсуждения последних событий. Они согласились с тем, что безопасность в Арктике является делом всего североатлантического альянса, и Европа и НАТО будут продолжать способствовать дальнейшему прогрессу", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Как сообщается, лидеры также обсудили углубление сотрудничества двух стран в сфере безопасности, как на двусторонней основе, так в Европе в целом, в том числе путем повышения оперативной совместимости между вооруженными силами.
В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав вечность сроком ее действия.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
