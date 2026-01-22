Рейтинг@Mail.ru
Россия выигрывает гонку за Арктику, передает CNN - РИА Новости, 22.01.2026
13:08 22.01.2026
Россия выигрывает гонку за Арктику, передает CNN
Россия выигрывает гонку за Арктику и занимает там доминирующее положение, передает телеканал CNN. РИА Новости, 22.01.2026
Россия выигрывает гонку за Арктику, передает CNN

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Россия выигрывает гонку за Арктику и занимает там доминирующее положение, передает телеканал CNN.
"Гонка за Арктику продолжается уже несколько десятилетий. И в течение долгого времени Россия лидировала в ней. Нет сомнений в том, что Москва занимает доминирующее положение в Арктическом регионе", - говорится в материале.
В публикации отмечается, что не только вопросы безопасности, но и большой логистический потенциал является причиной роста внимания мирового сообщества к Арктике.
Так, CNN обращает внимание на рост возможностей судоходства по Северному морскому пути, которым Россия в последние годы стала пользоваться в разы чаще.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия, Россия неизменно сохраняет нацеленность на поддержание мира и стабильности в высоких широтах, открыта для взаимоуважительного диалога с конструктивно настроенными зарубежными партнерами, в том числе из внерегиональных стран.
В МИД РФ заявляли также, что США и НАТО продолжают следовать курсу на активную милитаризацию Заполярья, эти шаги подрывают мир и стабильность на Севере.
В МИД КНР заявляли ранее, что Пекин не согласен с тем, чтобы США использовали Россию или Китай в качестве оправдания для продвижения своих интересов в Арктике.
