Россия выигрывает гонку за Арктику, передает CNN

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Россия выигрывает гонку за Арктику и занимает там доминирующее положение, передает телеканал CNN.
В публикации отмечается, что не только вопросы безопасности, но и большой логистический потенциал является причиной роста внимания мирового сообщества к Арктике.
Так, CNN обращает внимание на рост возможностей судоходства по Северному морскому пути, которым Россия в последние годы стала пользоваться в разы чаще.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, внешняя политика России в Арктике сохранит многовекторный, прагматичный настрой, Москва открыта для всех, кто готов к сотрудничеству.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, любые попытки игнорирования интересов России в Заполярье, особенно в сфере безопасности, не останутся без ответа и будут иметь далеко идущие последствия, Россия неизменно сохраняет нацеленность на поддержание мира и стабильности в высоких широтах, открыта для взаимоуважительного диалога с конструктивно настроенными зарубежными партнерами, в том числе из внерегиональных стран.