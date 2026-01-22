Рейтинг@Mail.ru
10:18 22.01.2026
Премьер Канады прокомментировал заявления Трампа об угрозе в Арктике
Премьер Канады прокомментировал заявления Трампа об угрозе в Арктике

Карни: угроза в Арктике, о которой говорил Трамп, является скорее потенциальной

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники
Ледники. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Угроза безопасности в Арктике на данный момент носит скорее потенциальный, чем реальный характер, однако страны Запада намерены не допустить её реализации, заявил премьер-министр Канады Марк Карни в интервью газете Financial Times.
"Угроза сейчас скорее потенциальная, чем реальная с точки зрения фактической активности в Арктике, и мы намерены сохранить это положение", — сказал Карни, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможных рисках в регионе.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Глава РФПИ задался вопросом о судьбе Канады после слов Трампа
Вчера, 00:45
 
В миреКанадаАрктика
 
 
