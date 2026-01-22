Рейтинг@Mail.ru
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов
21:05 22.01.2026
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов - РИА Новости, 22.01.2026
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов
Приговоренного к 13 годам лишения свободы за нападение на двух педагогов строительного техникума в Архангельске Артемия Корюкова* внесли в перечень террористов...
происшествия
архангельск
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия, архангельск, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Архангельск, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов

Напавшего на техникум в Архангельске Корюкова внесли в список террористов

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Приговоренного к 13 годам лишения свободы за нападение на двух педагогов строительного техникума в Архангельске Артемия Корюкова* внесли в перечень террористов и экстремистов в России, следует из данных на сайте Росфинмониторинга.
В среду Северный флотский военный суд приговорил напавшего 29 сентября 2025 года на техникум в Архангельске 18-летнего бывшего студента к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остатка срока - в колонии строгого режима. Его признали виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации), части 3 статьи 30 (покушение на преступление), пунктам "а", "б", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство нескольких лиц, выполняющих общественный долг, по мотиву идеологической ненависти).
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) - Корюков Артемий Владимирович*, 6 апреля 2007 года рождения, село Лешуконское Лешуконского района Архангельской области", - говорится в перечне ведомства.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Суд ранее установил, что бывший учащийся ГБПОУ АО "Архангельский техникум строительства и экономики", будучи недовольным результатами своего обучения в учебном заведении и связывая это с предвзятым отношением к нему преподавателей, руководствуясь своими деструктивными убеждениями, спланировал и подготовил нападение в образовательной организации.
* Внесен в список террористов и экстремистов
ПроисшествияАрхангельскРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
