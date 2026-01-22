https://ria.ru/20260122/arhangelsk-2069700334.html
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов - РИА Новости, 22.01.2026
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов
Приговоренного к 13 годам лишения свободы за нападение на двух педагогов строительного техникума в Архангельске Артемия Корюкова* внесли в перечень террористов... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:05:00+03:00
2026-01-22T21:05:00+03:00
2026-01-22T21:05:00+03:00
происшествия
архангельск
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_079fe1482460e1676db394043fdbea0a.jpg
https://ria.ru/20260114/perechen-2067886704.html
https://ria.ru/20251225/ukraina-2064688821.html
архангельск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027884866_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e37a0acd728f85b73ad704ebda59012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Архангельск, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов
Напавшего на техникум в Архангельске Корюкова внесли в список террористов
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Приговоренного к 13 годам лишения свободы за нападение на двух педагогов строительного техникума в Архангельске Артемия Корюкова* внесли в перечень террористов и экстремистов в России, следует
из данных на сайте Росфинмониторинга.
В среду Северный флотский военный суд приговорил напавшего 29 сентября 2025 года на техникум в Архангельске
18-летнего бывшего студента к 13 годам лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, остатка срока - в колонии строгого режима. Его признали виновным по части 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации), части 3 статьи 30 (покушение на преступление), пунктам "а", "б", "л" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство нескольких лиц, выполняющих общественный долг, по мотиву идеологической ненависти).
"Перечень террористов и экстремистов (включенные) - Корюков Артемий Владимирович*, 6 апреля 2007 года рождения, село Лешуконское Лешуконского района Архангельской области", - говорится в перечне ведомства.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга
, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Суд ранее установил, что бывший учащийся ГБПОУ АО "Архангельский техникум строительства и экономики", будучи недовольным результатами своего обучения в учебном заведении и связывая это с предвзятым отношением к нему преподавателей, руководствуясь своими деструктивными убеждениями, спланировал и подготовил нападение в образовательной организации.
* Внесен в список террористов и экстремистов