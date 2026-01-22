Напавшего на педагогов техникума в Архангельске внесли в список террористов

Суд ранее установил, что бывший учащийся ГБПОУ АО "Архангельский техникум строительства и экономики", будучи недовольным результатами своего обучения в учебном заведении и связывая это с предвзятым отношением к нему преподавателей, руководствуясь своими деструктивными убеждениями, спланировал и подготовил нападение в образовательной организации.