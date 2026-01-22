https://ria.ru/20260122/arest-2069619062.html
Экс-главе УМВД по Владимирской области продлили арест по делу о взятке
Экс-главе УМВД по Владимирской области продлили арест по делу о взятке - РИА Новости, 22.01.2026
Экс-главе УМВД по Владимирской области продлили арест по делу о взятке
Бывшему главе УМВД по Владимирской области Валерию Медведеву продлили срок ареста по делу о получении взятки в особо крупном размере, свидетельствуют данные... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:57:00+03:00
2026-01-22T15:57:00+03:00
2026-01-22T15:57:00+03:00
происшествия
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
https://ria.ru/20260122/sud-2069592591.html
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Экс-главе УМВД по Владимирской области продлили арест по делу о взятке
Экс-главе УМВД по Владимирской области Медведеву продлили арест по делу о взятке
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывшему главе УМВД по Владимирской области Валерию Медведеву продлили срок ареста по делу о получении взятки в особо крупном размере, свидетельствуют данные Басманного суда Москвы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей", - следует из данных.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Медведев не признает вину. Его арестовали в конце ноября.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.