15:57 22.01.2026
Экс-главе УМВД по Владимирской области продлили арест по делу о взятке
Экс-главе УМВД по Владимирской области продлили арест по делу о взятке
происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Экс-главе УМВД по Владимирской области продлили арест по делу о взятке

Экс-главе УМВД по Владимирской области Медведеву продлили арест по делу о взятке

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывшему главе УМВД по Владимирской области Валерию Медведеву продлили срок ареста по делу о получении взятки в особо крупном размере, свидетельствуют данные Басманного суда Москвы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей", - следует из данных.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Медведев не признает вину. Его арестовали в конце ноября.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
