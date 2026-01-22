Экс-главе УМВД по Владимирской области продлили арест по делу о взятке

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывшему главе УМВД по Владимирской области Валерию Медведеву продлили срок ареста по делу о получении взятки в особо крупном размере, свидетельствуют данные Басманного суда Москвы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей", - следует из данных.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Медведев не признает вину. Его арестовали в конце ноября.