Министра транспорта Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве - РИА Новости, 22.01.2026
10:37 22.01.2026 (обновлено: 11:12 22.01.2026)
Министра транспорта Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве
Министра транспорта Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
алексей переверзев
анатолий вороновский
генеральная прокуратура рф
госдума рф
сочи
краснодарский край
россия
происшествия, сочи, краснодарский край, россия, алексей переверзев, анатолий вороновский, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Алексей Переверзев, Анатолий Вороновский, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяАлексей Переверзев
Алексей Переверзев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Суд в Сочи арестовал министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Избрана мера пресечения в отношении министра транспорта Кубани. Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Алексея Переверзева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 4 статьи 159 УК РФ (особо крупное мошенничество - ред.). Судом ходатайство удовлетворено. В отношении Переверзева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 1 месяц 26 суток, т.е. до 19 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Обвиняемый взят под стражу в зале суда, уточнили в пресс-службе.
В четверг в правоохранительных органах агентству сообщили, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев задержан в связи с госконтрактами на обслуживание дорог. Накануне у него прошли обыски.
Кроме того, как сообщали правоохранители, арестованы два заместителя Переверзева.
Алексей Переверзев числится ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому, следует из картотеки Центрального райсуда в Сочи. Также в числе ответчиков проходят его заместители - Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Мэра Звездного городка обвинили в получении взятки
20 января, 14:21
 
