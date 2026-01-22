Министра транспорта Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве

КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Суд в Сочи арестовал министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Избрана мера пресечения в отношении министра транспорта Кубани. Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Алексея Переверзева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 4 статьи 159 УК РФ (особо крупное мошенничество - ред.). Судом ходатайство удовлетворено. В отношении Переверзева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 1 месяц 26 суток, т.е. до 19 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Обвиняемый взят под стражу в зале суда, уточнили в пресс-службе.
В четверг в правоохранительных органах агентству сообщили, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев задержан в связи с госконтрактами на обслуживание дорог. Накануне у него прошли обыски.
Кроме того, как сообщали правоохранители, арестованы два заместителя Переверзева.
Алексей Переверзев числится ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому, следует из картотеки Центрального райсуда в Сочи. Также в числе ответчиков проходят его заместители - Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко.
