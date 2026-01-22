Рейтинг@Mail.ru
10:31 22.01.2026 (обновлено: 11:11 22.01.2026)
На Кубани арестовали двух замминистра транспорта
происшествия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), алексей переверзев, сочи, генеральная прокуратура рф, госдума рф, анатолий вороновский
Происшествия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Алексей Переверзев, Сочи, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Анатолий Вороновский
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Два заместителя министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева арестованы до 19 марта по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Мера пресечения до 19 марта… Такая мера пресечения избрана двум его (Переверзева - ред.) заместителям", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Иваново будут судить коммерсанта по делу о 30-миллионной взятке
19 января, 16:56
Он уточнил, что заместители, как и сам министр, арестованы по обвинению в мошенничестве.
В четверг в объединенной пресс-службе судов Кубани сообщили, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, накануне у Переверзева прошли обыски в связи с госконтрактами на обслуживание дорог, а два его заместителя были задержаны по подозрению в хищении средств по госконтрактам.
Алексей Переверзев числится ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому, следует из картотеки Центрального райсуда в Сочи. Также в числе ответчиков проходят его заместители - Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко. Согласно исковым материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, назначение на должность задержанного министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева лоббировал Вороновский.
Согласно исковым материалам, экс-депутат ГД Вороновский обвиняется в том, что он, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса. Для этого, согласно материалам, он стал распределять госзаказы по своему усмотрению среди узкого круга хозяйствующих субъектов, а в дальнейшем требовать от последних плату за проведенные работы. Для этого он привлек доверенных и подконтрольных лиц - в том числе Переверзева и его заместителей.
Как указывается в материалах, полученный коррупционный доход ответчики по иску Генпрокуратуры легализовывали через созданный в 2017 году фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения "Моя Кубань". На его счета под видом добровольных пожертвований на общественно-полезные цели подрядчики зачисляли деньги в качестве платы Вороновскому за заключение контрактов.
Согласно исковым документам, всего с 2017 по 2024 годы по требованиям экс-депутата Вороновского и подконтрольных ему лиц 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 миллиарда рублей.
Вид на Омск - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Омске чиновника обвинили в мошенничестве при покупке квартир для сирот
20 января, 20:25
 
ПроисшествияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Алексей ПереверзевСочиГенеральная прокуратура РФГосдума РФАнатолий Вороновский
 
 
