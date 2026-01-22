На Кубани арестовали двух замминистра транспорта

КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Два заместителя министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева арестованы до 19 марта по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Мера пресечения до 19 марта… Такая мера пресечения избрана двум его ( Переверзева - ред.) заместителям", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что заместители, как и сам министр, арестованы по обвинению в мошенничестве.

В четверг в объединенной пресс-службе судов Кубани сообщили, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, накануне у Переверзева прошли обыски в связи с госконтрактами на обслуживание дорог, а два его заместителя были задержаны по подозрению в хищении средств по госконтрактам.

Алексей Переверзев числится ответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому , следует из картотеки Центрального райсуда в Сочи . Также в числе ответчиков проходят его заместители - Александр Дашук, Алексей Смаглюк и Юрий Савенко. Согласно исковым материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, назначение на должность задержанного министра транспорта Краснодарского края Алексея Переверзева лоббировал Вороновский.

Согласно исковым материалам, экс-депутат ГД Вороновский обвиняется в том, что он, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса. Для этого, согласно материалам, он стал распределять госзаказы по своему усмотрению среди узкого круга хозяйствующих субъектов, а в дальнейшем требовать от последних плату за проведенные работы. Для этого он привлек доверенных и подконтрольных лиц - в том числе Переверзева и его заместителей.

Как указывается в материалах, полученный коррупционный доход ответчики по иску Генпрокуратуры легализовывали через созданный в 2017 году фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения "Моя Кубань". На его счета под видом добровольных пожертвований на общественно-полезные цели подрядчики зачисляли деньги в качестве платы Вороновскому за заключение контрактов.