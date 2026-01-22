https://ria.ru/20260122/anokhin-2069704729.html
Анохин проверил ход модернизации предприятия в Смоленской области
Анохин проверил ход модернизации предприятия в Смоленской области - РИА Новости, 22.01.2026
Анохин проверил ход модернизации предприятия в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил предприятие "СТК Производственной компании" в Ярцевском районе, он проверил ход модернизации производства... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:46:00+03:00
2026-01-22T21:46:00+03:00
2026-01-22T21:46:00+03:00
смоленская область
смоленская область
ярцевский район
василий анохин
фонд развития промышленности
смоленская область
ярцевский район
Новости
ru-RU
Анохин проверил ход модернизации предприятия в Смоленской области
Василий Анохин изучил ход обновления предприятия в Смоленской области
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил предприятие "СТК Производственной компании" в Ярцевском районе, он проверил ход модернизации производства хлопкополиэфирных тканей.
"Сейчас на предприятии завершается ремонт в новом производственном цехе площадью 9 тысяч квадратных метров. Его открытие запланировано на март. В активной фазе – строительство еще одного площадью 12 тысяч квадратных метров. Кроме того, на завод поставлено современное технологическое оборудование", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор региона подчеркнул: хлопкополиэфирные ткани технического назначения, выпускаемые предприятием, применяются для пошива спецодежды. Так, в новом цеху будут производить ткани для одежды сотрудников силовых и других ведомств. Как отметил Анохин, инвестиционный проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности. Суммарный объем инвестиций превышает 1,5 миллиарда рублей.
"Обсудили вопросы дальнейшего развития производства. Со стороны правительства региона продолжим оказывать необходимую поддержку предприятию для укрепления его позиций на рынке", – сказал глава региона.