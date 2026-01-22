Анохин проверил ход модернизации предприятия в Смоленской области

"Сейчас на предприятии завершается ремонт в новом производственном цехе площадью 9 тысяч квадратных метров. Его открытие запланировано на март. В активной фазе – строительство еще одного площадью 12 тысяч квадратных метров. Кроме того, на завод поставлено современное технологическое оборудование", – написал Анохин в своем телеграм-канале.