Анохин вручил подарок дочери погибшего бойца СВО из Смоленской области
Смоленская область
Смоленская область
 
21:30 22.01.2026
Анохин вручил подарок дочери погибшего бойца СВО из Смоленской области
Анохин вручил подарок дочери погибшего бойца СВО из Смоленской области
Анохин вручил подарок дочери погибшего бойца СВО из Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с семьей погибшего участника специальной военной операции Алексея Носарева, глава региона вручил дочери...
2026
Смоленская область, Василий Анохин
Анохин вручил подарок дочери погибшего бойца СВО из Смоленской области

Василий Анохин сделал подарок дочери погибшего бойца СВО из Смоленской области

Василий Анохин
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с семьей погибшего участника специальной военной операции Алексея Носарева, глава региона вручил дочери бойца подарок в рамках акции "Елка желаний".
Как отметил глава региона, с дочерью военного Ярославой Носаревой он познакомился после благотворительной акции "Елка желаний" – шар, который снял Анохин, был с именем школьницы. Ученица девятого класса загадала в своем новогоднем желании фигурные коньки. Глава региона вручил ей этот подарок.
"Ярослава Носарева – юная смолянка с искренним чувством любви к Родине, с необычной для девушки мечтой. Ярослава мечтает стать летчиком", – написал Анохин в четверг в своем телеграм-канале.
Как подчеркнул губернатор региона, акция объединяет людей по всей стране, помогая детям верить в чудо и добро. Носарева стала одной из смоленских детей, получивших подарки от членов регионального правительства.
"Отдельная благодарность маме Ярославы – за силу, мужество и воспитание дочери. Ольга Александровна раньше сама служила по контракту. Сейчас ее профессиональная деятельность также связана с военной службой", – сказал Анохин.
Полковник погиб в 2024 году, посмертно он был награжден орденом Мужества.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
