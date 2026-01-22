Анохин вручил подарок дочери погибшего бойца СВО из Смоленской области

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с семьей погибшего участника специальной военной операции Алексея Носарева, глава региона вручил дочери бойца подарок в рамках акции "Елка желаний".

Как отметил глава региона, с дочерью военного Ярославой Носаревой он познакомился после благотворительной акции "Елка желаний" – шар, который снял Анохин, был с именем школьницы. Ученица девятого класса загадала в своем новогоднем желании фигурные коньки. Глава региона вручил ей этот подарок.

"Ярослава Носарева – юная смолянка с искренним чувством любви к Родине, с необычной для девушки мечтой. Ярослава мечтает стать летчиком", – написал Анохин в четверг в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул губернатор региона, акция объединяет людей по всей стране, помогая детям верить в чудо и добро. Носарева стала одной из смоленских детей, получивших подарки от членов регионального правительства.

"Отдельная благодарность маме Ярославы – за силу, мужество и воспитание дочери. Ольга Александровна раньше сама служила по контракту. Сейчас ее профессиональная деятельность также связана с военной службой", – сказал Анохин.