Анохин вручил подарок дочери погибшего бойца СВО из Смоленской области

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин встретился с семьей погибшего участника специальной военной операции Алексея Носарева, глава региона вручил дочери бойца подарок в рамках акции "Елка желаний".
Как отметил глава региона, с дочерью военного Ярославой Носаревой он познакомился после благотворительной акции "Елка желаний" – шар, который снял Анохин, был с именем школьницы. Ученица девятого класса загадала в своем новогоднем желании фигурные коньки. Глава региона вручил ей этот подарок.
"Ярослава Носарева – юная смолянка с искренним чувством любви к Родине, с необычной для девушки мечтой. Ярослава мечтает стать летчиком", – написал Анохин в четверг в своем телеграм-канале.
Как подчеркнул губернатор региона, акция объединяет людей по всей стране, помогая детям верить в чудо и добро. Носарева стала одной из смоленских детей, получивших подарки от членов регионального правительства.
"Отдельная благодарность маме Ярославы – за силу, мужество и воспитание дочери. Ольга Александровна раньше сама служила по контракту. Сейчас ее профессиональная деятельность также связана с военной службой", – сказал Анохин.
Полковник погиб в 2024 году, посмертно он был награжден орденом Мужества.