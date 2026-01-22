Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о замороженных российских активах
11:40 22.01.2026 (обновлено: 11:51 22.01.2026)
Песков ответил на вопрос о замороженных российских активах
Песков ответил на вопрос о замороженных российских активах
Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2026
москва, замороженные российские активы, экономика, дмитрий песков
Москва, Замороженные российские активы, Экономика, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о замороженных российских активах

Песков: РФ задействует все возможные инструменты для разморозки своих активов

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в "Совет мира", создание которого было инициировано президентом США Дональдом Трампом, 1 миллиард долларов из замороженных в США активов.
"Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права... Мы будем дальше задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы", - сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости о направлении 1 миллиарда долларов из замороженных ранее активов в "Совет мира".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
10 декабря 2025, 08:00
 
МоскваЗамороженные российские активыЭкономикаДмитрий Песков
 
 
