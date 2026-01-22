Песков ответил на вопрос о замороженных российских активах

«

"Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права... Мы будем дальше задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы", - сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости о направлении 1 миллиарда долларов из замороженных ранее активов в "Совет мира".