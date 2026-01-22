https://ria.ru/20260122/aktivy-2069526546.html
Песков ответил на вопрос о замороженных российских активах
Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.01.2026
Песков: РФ задействует все возможные инструменты для разморозки своих активов