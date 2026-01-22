Рейтинг@Mail.ru
На переговорах по Украине обсудят российские активы, заявил премьер Бельгии
10:24 22.01.2026 (обновлено: 11:33 22.01.2026)
На переговорах по Украине обсудят российские активы, заявил премьер Бельгии
На переговорах по Украине обсудят российские активы, заявил премьер Бельгии
Вопрос об активах РФ будет поднят на мирных переговорах по Украине, заявил в Давосе премьер Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
бельгия
украина
россия
бельгия
украина
россия
в мире, бельгия, украина, россия
В мире, Бельгия, Украина, Россия
На переговорах по Украине обсудят российские активы, заявил премьер Бельгии

Премьер Бельгии: на переговорах по Украине обсудят российские активы

© REUTERS / Denis Balibouse Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе
 Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Премьер Бельгии Барт де Вевер в Давосе
БРЮССЕЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Вопрос об активах РФ будет поднят на мирных переговорах по Украине, заявил в Давосе премьер Бельгии Барт де Вевер.
"Когда будет достигнуто мирное соглашение, активы окажутся на столе переговоров", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин предложил передать Совету мира часть замороженных в США активов
21 января, 22:35
 
В миреБельгияУкраинаРоссия
 
 
