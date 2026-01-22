https://ria.ru/20260122/aktivy-2069503558.html
На переговорах по Украине обсудят российские активы, заявил премьер Бельгии
Вопрос об активах РФ будет поднят на мирных переговорах по Украине, заявил в Давосе премьер Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:24:00+03:00
в мире
