В Кузбассе задержали агента Киева, готовившего диверсии на железной дороге - РИА Новости, 22.01.2026
11:47 22.01.2026 (обновлено: 11:50 22.01.2026)
В Кузбассе задержали агента Киева, готовившего диверсии на железной дороге
2026-01-22T11:47:00+03:00
2026-01-22T11:50:00+03:00
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Задержан украинский агент, причастный к подготовке диверсий на железной дороге в Кемеровской области, в его планах было получить политическое убежище в ЕС, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности в Кемеровской области задержан гражданин России, 1986 г.р., причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсий на железной дороге, а также передаче противнику посредством мессенджера Signal информации об объектах транспортной инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с марта 2022 по июль 2025 года он проживал в Польше, где был завербован и направлен в Кемеровскую область для "проведения разведывательно-подрывной деятельности".
"После совершения диверсионно-террористических актов он планировал при содействии спецслужб Украины выехать в одну из стран Евросоюза для получения политического убежища", - заявили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1, ст. 281 (приготовление к диверсии) УК РФ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
 
