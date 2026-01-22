https://ria.ru/20260122/agent-2069528922.html
В Кузбассе задержали агента Киева, готовившего диверсии на железной дороге
В Кузбассе задержали агента Киева, готовившего диверсии на железной дороге - РИА Новости, 22.01.2026
В Кузбассе задержали агента Киева, готовившего диверсии на железной дороге
Задержан украинский агент, причастный к подготовке диверсий на железной дороге в Кемеровской области, в его планах было получить политическое убежище в ЕС,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:47:00+03:00
2026-01-22T11:47:00+03:00
2026-01-22T11:50:00+03:00
кемеровская область
россия
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евросоюз
происшествия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20260114/terakty-2034839540.html
кемеровская область
россия
польша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, россия, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, происшествия, киев
Кемеровская область, Россия, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евросоюз, Происшествия, Киев
В Кузбассе задержали агента Киева, готовившего диверсии на железной дороге
ФСБ задержала украинского агента, готовившего диверсии на ж/д в Кузбассе