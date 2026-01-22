Рейтинг@Mail.ru
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по Домодедово - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 22.01.2026 (обновлено: 17:28 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/aeroport-2069642969.html
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по Домодедово
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по Домодедово - РИА Новости, 22.01.2026
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по Домодедово
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в торгах по продаже Домодедово, сообщил РИА Новости представитель первого из аэропортов. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:52:00+03:00
2026-01-22T17:28:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
москва
антон силуанов
дмитрий каменщик
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068764507_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_f723412f24f38c2b9dd67e00bfb62974.jpg
https://ria.ru/20260121/tsena-2069361226.html
https://ria.ru/20260120/domodedovo-2069171073.html
https://ria.ru/20260120/domodedovo-2069060343.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068764507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d1bcaffff2772e7605d42ed8c63984a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), москва, антон силуанов, дмитрий каменщик, московская область (подмосковье)
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Москва, Антон Силуанов, Дмитрий Каменщик, Московская область (Подмосковье)
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по Домодедово

"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по продаже Домодедово

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. "Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в торгах по продаже Домодедово, сообщил РИА Новости представитель первого из аэропортов.
«

"Дочерняя структура <...> ООО "Перспектива" подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово", — заявил собеседник агентства.

Здание международного аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Глава Минтранса ответил на заявления о высокой цене аэропорта Домодедово
21 января, 17:02
Торги пройдут 29 января в формате голландского аукциона. Начальная цена — 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит десять процентов от суммы — 13,2 миллиарда. При этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие смогут подать заявки до 17:00 мск 28 января. Размер задатка составит 26,5 миллиарда.
Аукцион, который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Дерипаска назвал справедливую цену для Домодедово
20 января, 22:20
Холдинг, владевший активами аэропорта с 2024 года, находился в ведении предпринимателя Дмитрия Каменщика. Его выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025-го по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей, принадлежащих компании.
В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов заявил, что потенциальные инвесторы уже есть.
Московский международный аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Стало известно, чем занимается бизнесмен, хотевший купить Домодедово
20 января, 15:14
 
Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)МоскваАнтон СилуановДмитрий КаменщикМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала