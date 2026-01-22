https://ria.ru/20260122/aeroport-2069642969.html
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по Домодедово
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по Домодедово - РИА Новости, 22.01.2026
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по Домодедово
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в торгах по продаже Домодедово, сообщил РИА Новости представитель первого из аэропортов. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:52:00+03:00
2026-01-22T16:52:00+03:00
2026-01-22T17:28:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
москва
антон силуанов
дмитрий каменщик
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068764507_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_f723412f24f38c2b9dd67e00bfb62974.jpg
https://ria.ru/20260121/tsena-2069361226.html
https://ria.ru/20260120/domodedovo-2069171073.html
https://ria.ru/20260120/domodedovo-2069060343.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068764507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d1bcaffff2772e7605d42ed8c63984a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), москва, антон силуанов, дмитрий каменщик, московская область (подмосковье)
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Москва, Антон Силуанов, Дмитрий Каменщик, Московская область (Подмосковье)
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по Домодедово
"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по продаже Домодедово
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. "Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в торгах по продаже Домодедово, сообщил РИА Новости представитель первого из аэропортов.
«
"Дочерняя структура <...> ООО "Перспектива" подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово", — заявил собеседник агентства.
Торги пройдут 29 января в формате голландского аукциона. Начальная цена — 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит десять процентов от суммы — 13,2 миллиарда. При этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие смогут подать заявки до 17:00 мск 28 января. Размер задатка составит 26,5 миллиарда.
Аукцион, который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Холдинг, владевший активами аэропорта с 2024 года, находился в ведении предпринимателя Дмитрия Каменщика
. Его выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025-го по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей, принадлежащих компании.
В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов
заявил, что потенциальные инвесторы уже есть.