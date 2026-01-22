"Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в аукционе по Домодедово

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. "Дочка" Шереметьево подала заявку на участие в торгах по продаже Домодедово, сообщил РИА Новости представитель первого из аэропортов.

« "Дочерняя структура <...> ООО "Перспектива" подала заявку на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта Домодедово", — заявил собеседник агентства.

Торги пройдут 29 января в формате голландского аукциона . Начальная цена — 132,3 миллиарда рублей. Шаг понижения составит десять процентов от суммы — 13,2 миллиарда. При этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие смогут подать заявки до 17:00 мск 28 января. Размер задатка составит 26,5 миллиарда.

Аукцион, который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.

Холдинг, владевший активами аэропорта с 2024 года, находился в ведении предпринимателя Дмитрия Каменщика . Его выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025-го по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей, принадлежащих компании.