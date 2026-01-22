https://ria.ru/20260122/aeroport-2069491941.html
Аэропорт Магадана закрыли после инцидента с самолетом
Из-за инцидента с самолетом Магадан-Москва, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), аэропорт Магадана закрыт, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T09:35:00+03:00
Аэропорт Магадана закрыли после инцидента с самолетом в Москву