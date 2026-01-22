Аэропорт Магадана закрыли после инцидента с самолетом

Ранее ведомство сообщило, что в четверг воздушное судно, находившееся на взлетно-посадочной полосе для набора скорости и подготовки к вылету по маршруту Магадан-Москва, в связи с технической неисправностью выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 335 пассажиров. Члены экипажа и пассажиры не пострадали.