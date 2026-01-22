Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Адыгеи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 22.01.2026 (обновлено: 12:09 22.01.2026)
В правительстве Адыгеи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Состояние пострадавших после атаки БПЛА в Адыгее стабильное, ухудшений нет, они остаются в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства...
республика адыгея, происшествия, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
В правительстве Адыгеи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ

КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Состояние пострадавших после атаки БПЛА в Адыгее стабильное, ухудшений нет, они остаются в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
В среду глава республики Мурат Кумпилов сообщал, что был зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы.
"Ухудшений нет, их состояние стабильное. Выписанных пока нет, но и ухудшений тоже нет", - сообщил собеседник агентства.
Специальная военная операция на Украине
Республика Адыгея
Происшествия
Тахтамукайский район
Мурат Кумпилов
 
 
