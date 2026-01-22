https://ria.ru/20260122/adygeya-2069523918.html
В правительстве Адыгеи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
В правительстве Адыгеи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 22.01.2026
В правительстве Адыгеи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Состояние пострадавших после атаки БПЛА в Адыгее стабильное, ухудшений нет, они остаются в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:33:00+03:00
2026-01-22T11:33:00+03:00
2026-01-22T12:09:00+03:00
республика адыгея
специальная военная операция на украине
происшествия
тахтамукайский район
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069492237_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_31cfb5a3621efb757c144fa715da844d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика адыгея
тахтамукайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069492237_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e92833f9009355f7587282fa04ea0e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, происшествия, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
В правительстве Адыгеи рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Правительство Адыгеи назвало состояние пострадавших при атаке ВСУ стабильным