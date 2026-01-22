https://ria.ru/20260122/abbas-2069606186.html
Президент Палестины ездит по Москве на автомобиле Aurus
Президент Палестины Махмуд Аббас, находящийся с рабочим визитом в Москве, передвигается на автомобиле Aurus, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:23:00+03:00
