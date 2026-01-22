Рейтинг@Mail.ru
Президент Палестины ездит по Москве на автомобиле Aurus - РИА Новости, 22.01.2026
15:23 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/abbas-2069606186.html
Президент Палестины ездит по Москве на автомобиле Aurus
Президент Палестины Махмуд Аббас, находящийся с рабочим визитом в Москве, передвигается на автомобиле Aurus, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2026
Президент Палестины ездит по Москве на автомобиле Aurus

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас, находящийся с рабочим визитом в Москве, передвигается на автомобиле Aurus, передает корреспондент РИА Новости.
Машину черного цвета в российской столице сопровождает кортеж.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле проводит переговоры с палестинским лидером.
Зарубежные лидеры традиционно используют Aurus во время поездок в Россию. К примеру, в августе 2025 года на российском лимузине передвигался президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В 2024 году Путин подарил Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время визита в Пхеньян.
Кортеж короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Король Бахрейна ездит на автомобиле Aurus, подаренном Путиным
10 сентября 2025, 17:59
 
