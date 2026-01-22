https://ria.ru/20260122/abbas-2069567924.html
Аббас: Палестина готова работать с Россией по урегулированию в регионе
Аббас: Палестина готова работать с Россией по урегулированию в регионе - РИА Новости, 22.01.2026
Аббас: Палестина готова работать с Россией по урегулированию в регионе
Палестина готова работать с Россией по урегулированию ситуации в регионе и надеется, что достигнет решения, заявил президент Палестины Махмуд Аббас РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:47:00+03:00
2026-01-22T13:47:00+03:00
2026-01-22T13:56:00+03:00
в мире
палестина
ближний восток
россия
владимир путин
махмуд аббас
https://ria.ru/20260122/palestina-2069566517.html
палестина
ближний восток
россия
в мире, палестина, ближний восток, россия, владимир путин, махмуд аббас
В мире, Палестина, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Махмуд Аббас
Аббас: Палестина готова работать с Россией по урегулированию в регионе
Аббас: Палестина готова работать с РФ по урегулированию на Ближнем Востоке