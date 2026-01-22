https://ria.ru/20260122/abbas-2069562016.html
Израильская оккупация ведет к разрушениям в Газе, заявил Аббас
Израильская оккупация ведет к разрушениям в секторе Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 22.01.2026
Аббас: израильская оккупация ведет к разрушениям в секторе Газа