13:31 22.01.2026 (обновлено: 13:45 22.01.2026)
Израильская оккупация ведет к разрушениям в Газе, заявил Аббас
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
россия
палестина
махмуд аббас
владимир путин
ближний восток
© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Израильская оккупация ведет к разрушениям в секторе Газа, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом проходят в Кремле. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.
"Мы, господин президент, много пострадали у нас на Палестинской земле, вы это прекрасно знаете, за время израильской оккупации, которая ведет к разрушению в секторе Газа и на западном берегу Иерусалима", - сказал Аббас в ходе встречи с Путиным.
Отношения с Палестиной развиваются, несмотря на сложности, заявил Путин
