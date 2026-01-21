https://ria.ru/20260121/zolotovitskij-2069447127.html
Верник рассказал, кто будет играть роли Золотовицкого в МХТ им. Чехова
Верник рассказал, кто будет играть роли Золотовицкого в МХТ им. Чехова
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роли заслуженного артиста РФ, ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого в спектаклях МХТ имени Чехова будут играть его ученики, сообщил РИА Новости заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.
Золотовицкий
скончался 14 января в больнице, ему было 64 года. Церемония прощания с ним прошла на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова
в субботу, затем его похоронили на Троекуровском кладбище.
"Роли, которые играл Игорь Яковлевич на сцене МХТ, будут продолжать его ученики - артисты театра. Спектакли сохранятся в репертуаре театра", - сказал Верник.
Он напомнил, что осенью его роли в постановках "Самоубийца" и "Сирано де Бержерак" уже исполняли Павел Ворожцов и Армэн Арушанян, а в спектакле "Винни-Пуховские чтения" его роль рассказчика тоже исполнит один из учеников.
Из репертуара МХТ имени Чехова уйдет лишь один спектакль - "Дом", поставленный к 50-летию Золотовицкого, в котором он исполнял главную роль много лет.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте
. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н.В. Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera
" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором.
Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других.
В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России
, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.