Рост цен на золото с 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
Рост цен на золото с 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
Рост цен на золото с 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
Рост цен на золото за последние четыре года принес России 194 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 21.01.2026
россия
Рост цен на золото с 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
РИА Новости: рост цен на золото с 2022 года принес России 194 млрд долларов
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рост цен на золото за последние четыре года принес России 194 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Еще на 1 февраля 2022-го этого драгметалла в хранилищах Центробанка было на 132,3 миллиарда долларов. При этом на 1 января этого года его скопилось уже на 326,5 миллиарда.
Основной прирост золотых запасов пришелся на весну и лето 2022-го и составил 1,1 миллиона тройских унций, затем были небольшие продажи.
Стоимость золота начала значительно увеличиваться в 2023-м: в начале того года унция стоила около 1,8 тысячи долларов, сейчас же она почти достигла 4,9 тысячи.
За неполные четыре года Россия заработала на росте цен на золото почти столько же, сколько активов заблокировали в ЕС. По последним данным, на счетах бельгийского Euroclear
хранятся замороженные средства примерно на 211 миллиардов долларов.
При этом физический объем золота за это время вырос на 900 тысяч тройских унций: на конец года в хранилищах регулятора хранилось 74,8 миллиона, а на начало февраля 2022-го — 73,9 миллиона.
Вложения в валюты, наоборот, "похудели" за это время почти на 14% — с 497,5 до 428,3 миллиарда долларов.