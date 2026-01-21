Рост цен на золото с 2022 года принес России 194 миллиарда долларов

Рейтинг@Mail.ru
Хорошие новости
 
11:36 21.01.2026 (обновлено: 12:49 21.01.2026)
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рост цен на золото за последние четыре года принес России 194 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Еще на 1 февраля 2022-го этого драгметалла в хранилищах Центробанка было на 132,3 миллиарда долларов. При этом на 1 января этого года его скопилось уже на 326,5 миллиарда.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В ЦБ рассказали о рекордном росте золотого запаса России
18 января, 19:10
Основной прирост золотых запасов пришелся на весну и лето 2022-го и составил 1,1 миллиона тройских унций, затем были небольшие продажи.
Стоимость золота начала значительно увеличиваться в 2023-м: в начале того года унция стоила около 1,8 тысячи долларов, сейчас же она почти достигла 4,9 тысячи.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Биржевая цена на золото достигла нового рекорда
07:21
За неполные четыре года Россия заработала на росте цен на золото почти столько же, сколько активов заблокировали в ЕС. По последним данным, на счетах бельгийского Euroclear хранятся замороженные средства примерно на 211 миллиардов долларов.
При этом физический объем золота за это время вырос на 900 тысяч тройских унций: на конец года в хранилищах регулятора хранилось 74,8 миллиона, а на начало февраля 2022-го — 73,9 миллиона.
Вложения в валюты, наоборот, "похудели" за это время почти на 14% — с 497,5 до 428,3 миллиарда долларов.
Сотрудник складывает на тележку готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия поставила рекордную сумму золота Китаю
20 декабря 2025, 18:05
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзEuroclear
 
 
