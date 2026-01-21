Биржевая цена на золото достигла нового рекорда

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Биржевые цены на золото обновили исторический максимум, превысив отметку в 4,8 тысячи долларов за тройскую унцию , следует из данных торгов.

Так, к 07:14 мск стоимость февральского фьючерса на драгметалл на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 80,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, — до 4847,8 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов показатель обновил рекорд и составлял 4852,06 доллара.

Мартовский фьючерс на серебро дешевел в то же время на 0,88% — до 93,787 доллара за унцию.

Аналитики объясняют удорожание золота ослаблением доллара. Этому способствует неопределенность геополитической ситуации, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии.