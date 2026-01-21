https://ria.ru/20260121/zoloto-2069212751.html
Биржевая цена на золото достигла нового рекорда
Биржевые цены на золото обновили исторический максимум, превысив отметку в 4,8 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.01.2026
экономика
экономика, дания, норвегия, дональд трамп, сша
Экономика, Дания, Норвегия, Дональд Трамп, США
Биржевая цена на золото достигла нового рекорда
Биржевая цена на золото поднялась выше $4850 за тройскую унцию
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Биржевые цены на золото обновили исторический максимум, превысив отметку в 4,8 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
Так, к 07:14 мск стоимость февральского фьючерса на драгметалл на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 80,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, — до 4847,8 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов показатель обновил рекорд и составлял 4852,06 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро дешевел в то же время на 0,88% — до 93,787 доллара за унцию.
Аналитики объясняют удорожание золота ослаблением доллара. Этому способствует неопределенность геополитической ситуации, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа
по поводу Гренландии.
В субботу он ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до покупки острова Штатами.