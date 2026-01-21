Рейтинг@Mail.ru
07:21 21.01.2026 (обновлено: 10:00 21.01.2026)
Биржевая цена на золото достигла нового рекорда
Биржевые цены на золото обновили исторический максимум, превысив отметку в 4,8 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 21.01.2026
Биржевая цена на золото достигла нового рекорда

Биржевая цена на золото поднялась выше $4850 за тройскую унцию

Готовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Биржевые цены на золото обновили исторический максимум, превысив отметку в 4,8 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
Так, к 07:14 мск стоимость февральского фьючерса на драгметалл на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 80,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,7%, — до 4847,8 доллара за тройскую унцию. Максимально в ходе торгов показатель обновил рекорд и составлял 4852,06 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро дешевел в то же время на 0,88% — до 93,787 доллара за унцию.
Аналитики объясняют удорожание золота ослаблением доллара. Этому способствует неопределенность геополитической ситуации, связанная с заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии.
В субботу он ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до покупки острова Штатами.
