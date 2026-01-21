Рейтинг@Mail.ru
Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/znak-2069189769.html
Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России - РИА Новости, 21.01.2026
Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Аудиостриминговый сервис Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T00:42:00+03:00
2026-01-21T00:42:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c1583c4e52e8fdc45e8e965dbcbc245c.jpg
https://ria.ru/20260120/lg-2069055989.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f91e3f694b0fb7bfe9b0ff9d438cd497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России

РИА Новости: Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Аудиостриминговый сервис Spotify подал заявку на регистрацию товарного знака в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Заявка была подана 19 января шведской компанией Spotify. Товарный знак представляет собой название компании.
Товарный знак регистрируется по нескольким классам, включая менеджмент в сфере бизнеса в области развлечений и информационных технологий, цифровые услуги в области развлечений и разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров для услуг в области развлечений.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 675 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает более 100 миллионов музыкальных треков. В России сервис проработал недолго: его запустили 14 июля 2020 года, а 11 апреля 2022 года его работа в стране была приостановлена.
Логотип компании LG Electronics в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
LG подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Вчера, 15:07
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала