Жительница Адыгеи рассказала о ночной атаке БПЛА

СОЧИ, 21 янв – РИА Новости. Жительница Адыгеи заявила РИА Новости, что до сих пор в шоке после ночной атаки БПЛА.

"Это было недалеко от нас - где-то 200 метров, было очень страшно. Мы до сих пор в шоке", - сказала она РИА Новости.