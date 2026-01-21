Рейтинг@Mail.ru
Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/zhitelnitsa-2069278071.html
Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА
Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА
Жительница поселка Новая Адыгея Валерия рассказала РИА Новости, что во время атаки украинских БПЛА были слышны взрывы, в их коммерческой точке, расположенной... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T12:19:00+03:00
2026-01-21T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:157:2560:1597_1920x0_80_0_0_2ca1d7aceaf6f40f1461842311441ea5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика адыгея
тахтамукайский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069201422_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_669678aeef5c9a05a1ac9a8c1353ab72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА

Жительница Адыгеи Валерия рассказала о взрывах при атаке БПЛА ВСУ

© Мурат Кумпилов/TelegramПоследствия атаки БПЛА на Адыгею
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Мурат Кумпилов/Telegram
Последствия атаки БПЛА на Адыгею
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Жительница поселка Новая Адыгея Валерия рассказала РИА Новости, что во время атаки украинских БПЛА были слышны взрывы, в их коммерческой точке, расположенной рядом с домом, выбило окна.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
"У нас коммерция в соседнем доме, вылетели все окна, слава богу, все живы-здоровы, взрывы были сильные, очень страшно. Когда все произошло, я поняла, что это в нашей стороне, я поехала посмотреть, что происходит. Пока ехала, был взрыв ещё один, очень сильный", - сказала Валерия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРеспублика АдыгеяТахтамукайский районМурат Кумпилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала