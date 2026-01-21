https://ria.ru/20260121/zhitelnitsa-2069278071.html
Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА
Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА - РИА Новости, 21.01.2026
Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА
Жительница поселка Новая Адыгея Валерия рассказала РИА Новости, что во время атаки украинских БПЛА были слышны взрывы, в их коммерческой точке, расположенной... РИА Новости, 21.01.2026
республика адыгея
тахтамукайский район
ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Жительница поселка Новая Адыгея Валерия рассказала РИА Новости, что во время атаки украинских БПЛА были слышны взрывы, в их коммерческой точке, расположенной рядом с домом, выбило окна.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов
сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе
, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.
"У нас коммерция в соседнем доме, вылетели все окна, слава богу, все живы-здоровы, взрывы были сильные, очень страшно. Когда все произошло, я поняла, что это в нашей стороне, я поехала посмотреть, что происходит. Пока ехала, был взрыв ещё один, очень сильный", - сказала Валерия.