Жительница Адыгеи рассказала об атаке украинских БПЛА

ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Жительница поселка Новая Адыгея Валерия рассказала РИА Новости, что во время атаки украинских БПЛА были слышны взрывы, в их коммерческой точке, расположенной рядом с домом, выбило окна.

"У нас коммерция в соседнем доме, вылетели все окна, слава богу, все живы-здоровы, взрывы были сильные, очень страшно. Когда все произошло, я поняла, что это в нашей стороне, я поехала посмотреть, что происходит. Пока ехала, был взрыв ещё один, очень сильный", - сказала Валерия.