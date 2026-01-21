https://ria.ru/20260121/zhitel-2069294802.html
Очевидец атаки БПЛА в Адыгее рассказал, что происходило в первые минуты
Очевидец атаки БПЛА в Адыгее рассказал, что происходило в первые минуты - РИА Новости, 21.01.2026
Очевидец атаки БПЛА в Адыгее рассказал, что происходило в первые минуты
Житель Адыгеи рассказал РИА Новости о загоревшихся машинах и повреждениях, полученных его домом в результате ночной атаки БПЛА. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:26:00+03:00
2026-01-21T13:26:00+03:00
2026-01-21T13:26:00+03:00
происшествия
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069269507_0:382:2560:1822_1920x0_80_0_0_310e94fdc552245b423ad50aae21fa5c.jpg
https://ria.ru/20260121/zhitelnitsa-2069278071.html
https://ria.ru/20260121/adygeja-2069247343.html
республика адыгея
тахтамукайский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069269507_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_cdece0365ac8bd23a5d4920bb1e70715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Происшествия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
Очевидец атаки БПЛА в Адыгее рассказал, что происходило в первые минуты
Житель Адыгеи рассказал о загоревшихся машинах после ночной атаки БПЛА
ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН (Адыгея), 21 янв - РИА Новости. Житель Адыгеи рассказал РИА Новости о загоревшихся машинах и повреждениях, полученных его домом в результате ночной атаки БПЛА.
"Я как раз картошку варил. На балконе стекла вынесло, и потом выглянул - машины горят на стоянке… Смотрю, у всех повылетали окна. Сестра как раз приходила ко мне в гости из другого подъезда, ее тоже взрывной волной снесло, но все нормально, все в порядке. Потом мы когда вышли, на стоянке уже куча машин полыхала. Много людей бегали, и фасад по диагонали корпуса был разнесен. Снесены балконы, полностью квартиры вынесло. Машины, какие смогли, оттащили, потом был еще один прилет, но дальше, уже не в наш ЖК", - рассказал Юрий.
Другой житель дома Анатолий рассказал РИА Новости, что повреждения получили его квартира, в которой выбило окна и двери, а также автомобиль – транспорт разбит и помят со всех сторон, в нем тоже выбило окна. "В подвале мы отсиделись, было четыре удара с периодичностью где-то минут 5-10. Как только утихло, я семью забрал и побыстрее уехал оттуда, потому что там все полыхало, машины взрывались одна за одной", - рассказал он.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов
сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе
, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В районе введен режим ЧС.