Очевидец атаки БПЛА в Адыгее рассказал, что происходило в первые минуты

"Я как раз картошку варил. На балконе стекла вынесло, и потом выглянул - машины горят на стоянке… Смотрю, у всех повылетали окна. Сестра как раз приходила ко мне в гости из другого подъезда, ее тоже взрывной волной снесло, но все нормально, все в порядке. Потом мы когда вышли, на стоянке уже куча машин полыхала. Много людей бегали, и фасад по диагонали корпуса был разнесен. Снесены балконы, полностью квартиры вынесло. Машины, какие смогли, оттащили, потом был еще один прилет, но дальше, уже не в наш ЖК", - рассказал Юрий.