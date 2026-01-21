Рейтинг@Mail.ru
Дубль Жезуса принес "Арсеналу" победу над "Интером" в Лиге чемпионов
Футбол
 
00:53 21.01.2026
Дубль Жезуса принес "Арсеналу" победу над "Интером" в Лиге чемпионов
Английский "Арсенал" одержал победу над итальянским "Интером" в матче предпоследнего, седьмого тура футбольной Лиги чемпионов.
спорт, габриэль жезус, виктор дьекереш, арсенал (лондон), лига чемпионов уефа, интер
Футбол, Спорт, Габриэль Жезус, Виктор Дьекереш, Арсенал (Лондон), Лига чемпионов УЕФА, Интер
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над итальянским "Интером" в матче предпоследнего, седьмого тура футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Арсенала" дублем отметился Габриэл Жезус (10-я и 31-я минуты), мяч также забил Виктор Дьёкереш (84). У "Интера" отличился Петар Сучич (18).
Лига чемпионов УЕФА
20 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Интер М
1 : 3
Арсенал
18‎’‎ • Петар Сучич
10‎’‎ • Габриэль Жезус
(Юрриен Тимбер)
31‎’‎ • Габриэль Жезус
(Леандро Троссард)
84‎’‎ • Виктор Дьекереш
(Букайо Сака)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал" остается единственной непобежденной командой в текущем сезоне Лиги чемпионов. Лидирующий в турнирной таблице лондонский клуб набрал 21 очко и обеспечил себе прямой выход в 1/8 финала турнира. "Интер" (12) занимает восьмое место в таблице.
В заключительном туре миланский клуб 28 января сыграет в гостях с дортмундской "Боруссией", "Арсенал" в этот же день примет казахстанский "Кайрат".
Рафинья - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Рафинья восстановился от травмы перед матчем "Барселоны" в ЛЧ
ФутболСпортГабриэль ЖезусВиктор ДьекерешАрсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026Интер
 
