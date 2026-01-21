Дубль Жезуса принес "Арсеналу" победу над "Интером" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над итальянским "Интером" в матче предпоследнего, седьмого тура футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Арсенала" дублем отметился Габриэл Жезус (10-я и 31-я минуты), мяч также забил Виктор Дьёкереш (84). У "Интера" отличился Петар Сучич (18).
"Арсенал" остается единственной непобежденной командой в текущем сезоне Лиги чемпионов. Лидирующий в турнирной таблице лондонский клуб набрал 21 очко и обеспечил себе прямой выход в 1/8 финала турнира. "Интер" (12) занимает восьмое место в таблице.
В заключительном туре миланский клуб 28 января сыграет в гостях с дортмундской "Боруссией", "Арсенал" в этот же день примет казахстанский "Кайрат".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.