Дубль Жезуса принес "Арсеналу" победу над "Интером" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Английский "Арсенал" одержал победу над итальянским "Интером" в матче предпоследнего, седьмого тура футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Арсенала" дублем отметился Габриэл Жезус (10-я и 31-я минуты), мяч также забил Виктор Дьёкереш (84). У "Интера" отличился Петар Сучич (18).

"Арсенал" остается единственной непобежденной командой в текущем сезоне Лиги чемпионов. Лидирующий в турнирной таблице лондонский клуб набрал 21 очко и обеспечил себе прямой выход в 1/8 финала турнира. "Интер" (12) занимает восьмое место в таблице.