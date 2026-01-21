Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал тяжелое признание о Киеве после российского удара
16:10 21.01.2026 (обновлено: 23:29 21.01.2026)
Зеленский сделал тяжелое признание о Киеве после российского удара
Зеленский сделал тяжелое признание о Киеве после российского удара - РИА Новости, 21.01.2026
Зеленский сделал тяжелое признание о Киеве после российского удара
На данный момент большая часть Киева — около 60 процентов — все еще остается без электричества, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:10:00+03:00
2026-01-21T23:29:00+03:00
в мире
киев
украина
владимир зеленский
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
киев
украина
в мире, киев, украина, владимир зеленский, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал тяжелое признание о Киеве после российского удара

Зеленский заявил, что почти 60% Киева остается без света

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. На данный момент большая часть Киева — около 60 процентов — все еще остается без электричества, заявил Владимир Зеленский.
"На сегодняшнее утро около четырех тысяч домов в Киеве до сих пор без тепла, почти 60 процентов столицы — без электричества", — написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский добавил, что привлеченных сил недостаточно и нужны дополнительные меры и ресурсы.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергетических сетях и коммунальных системах. В стране также повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за этого их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году оставался "график отключения света".
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
