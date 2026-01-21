Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, при каком условии Зеленский прилетит в Швейцарию - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 21.01.2026 (обновлено: 15:05 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/zelenskiy-2069323736.html
СМИ узнали, при каком условии Зеленский прилетит в Швейцарию
СМИ узнали, при каком условии Зеленский прилетит в Швейцарию - РИА Новости, 21.01.2026
СМИ узнали, при каком условии Зеленский прилетит в Швейцарию
Владимир Зеленский может прилететь в Швейцарию в четверг, если будет организована его двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом, сообщает портал... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:57:00+03:00
2026-01-21T15:05:00+03:00
швейцария
владимир зеленский
дональд трамп
давос
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062233214_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_6b1284e0c6206b0c9cc6fe769a07dacc.jpg
https://ria.ru/20260120/ssha-2068936459.html
швейцария
давос
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062233214_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_fde61f9d2024b1501775a5cc9ee1efd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, владимир зеленский, дональд трамп, давос, сша, в мире
Швейцария, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Давос, США, В мире
СМИ узнали, при каком условии Зеленский прилетит в Швейцарию

Axios: Зеленский прилетит в Швейцарию, если будет организована встреча с Трампом

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский может прилететь в Швейцарию в четверг, если будет организована его двусторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом, сообщает портал Axios со ссылкой на украинских чиновников.
Ранее газета Politico со ссылкой на украинских чиновников писала, что Зеленский не смог добиться места в графике американского лидера Дональда Трампа в Давосе для проведения двусторонней встречи.
"Он (Зеленский - ред.) всё еще может отправиться в швейцарские Альпы в четверг, если будет организована двусторонняя встреча с Трампом", - говорится в публикации портала со ссылкой на украинских официальных лиц.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: Трамп уклоняется от встречи с Зеленским в Давосе
Вчера, 07:12
 
ШвейцарияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДавосСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала