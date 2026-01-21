Рейтинг@Mail.ru
Выпад Зеленского в адрес Трампа вызвал изумление на Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 21.01.2026 (обновлено: 10:28 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/zelenskiy-2069241741.html
Выпад Зеленского в адрес Трампа вызвал изумление на Украине
Выпад Зеленского в адрес Трампа вызвал изумление на Украине - РИА Новости, 21.01.2026
Выпад Зеленского в адрес Трампа вызвал изумление на Украине
Владимир Зеленский впервые за долгое время решил выразить недовольство в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Страна.ua. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T10:16:00+03:00
2026-01-21T10:28:00+03:00
в мире
давос
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068334040_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae0ebd5584eb0e3271deb3984ccdc775.jpg
https://ria.ru/20260121/britaniya-2069210858.html
https://ria.ru/20260121/zelenskiy-2069202290.html
давос
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068334040_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8aa5d6ae83cf393ea5cd19105c39b192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Выпад Зеленского в адрес Трампа вызвал изумление на Украине

Зеленский впервые за долгое время решился на критику Трампа

© REUTERS / Thomas PeterВладимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве
Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский впервые за долгое время решил выразить недовольство в адрес президента США Дональда Трампа, пишет Страна.ua.
Так издание прокомментировало отказ главы киевского режима от встречи с американским лидером в Давосе.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Что похуже": в Британии рассказали, как Зеленский испугался Трампа
06:50

"Зеленский, пожалуй впервые с момента памятного скандала в Овальном кабинете, позволил себе высказать в адрес Трампа если не прямую критику, то плохо скрытое неудовольствие. <…> он высказал несколько осторожно-негативных комментариев относительно политики Трампа. Также он поддержал суверенитет и территориальную целостность Дании, часть которой (Гренландию), собирается аннексировать Трамп", — говорится в материале.
По мнению издания, Зеленский отказался от встречи с главой Белого дома в Давосе из-за отсутствия прогресса на переговорах украинской и американской сторон в Майями, а также с целью избежать разногласий с президентом США по вопросу Гренландии.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид, который ссылается на украинского чиновника, сообщил, что Зеленский может поехать в Давос, если будет организована встреча с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения о восстановлении Украины. Газета Politico, в свою очередь, писала, что их встреча на данный момент не запланирована.
Украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 19 по 23 января, было отменено. Позже украинский телеканал "Новости.Live", ссылаясь на представителя офиса главы киевского режима утверждал, что его выступление на форуме вовсе не планировалось.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Журналист рассказал, почему Зеленского унизили в Давосе
04:23
 
В миреДавосУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала