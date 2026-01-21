https://ria.ru/20260121/zelenskiy-2069217722.html
Финский политик призвал Зеленского пойти на уступки
Финский политик призвал Зеленского пойти на уступки - РИА Новости, 21.01.2026
Финский политик призвал Зеленского пойти на уступки
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Владимира Зеленского пойти на уступки для достижения сделки по украинскому конфликту. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T08:29:00+03:00
2026-01-21T08:29:00+03:00
2026-01-21T08:29:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
https://ria.ru/20260121/britaniya-2069210858.html
https://ria.ru/20260121/zelenskiy-2069207523.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
Финский политик призвал Зеленского пойти на уступки
Финский политик Мема призвал Зеленского пойти на уступки для достижения сделки