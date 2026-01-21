Рейтинг@Mail.ru
08:29 21.01.2026
Финский политик призвал Зеленского пойти на уступки
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Владимира Зеленского пойти на уступки для достижения сделки по украинскому конфликту.
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
нато
евросоюз
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Владимира Зеленского пойти на уступки для достижения сделки по украинскому конфликту.
"Зеленскому необходимо понять, что он должен пойти на уступки России для достижения любой возможной сделки. Он настаивает на оказании давления, в то время как он не в состоянии это делать", - написал Мема в соцсети Х.
По словам финского политика, сейчас Украине нет смысла вступать в НАТО, поскольку альянс "разрушается, и США планируют из него выйти".
"Я слышал о возможном военном альянсе между ЕС и Украиной без участия США - это чистая чушь", - добавил Мема.
